Las obras del centro de día de Albaida encaran el tramo final tras una inversión de 1,6 millones de euros
La construcción del recurso sociosanitario para personas con Alzheimer y otras demencias, que tendrá capacidad para 52 usuarios, avanza a buen ritmo y "se prepara para convertirse en una realidad muy esperada por la ciudadanía"
La construcción del nuevo Centro de Día para personas con Alzheimer y otras demencias de Albaida avanza a buen ritmo, con el 80% de las obras ya ejecutado. El nuevo recurso sociosanitario "avanza con paso firme" hacia la finalización, remarcan desde el ayuntamiento, que informa que, con el proyecto plenamente financiado y las obras muy avanzadas, el centro de día afronta definitivamente su tramo final y "se prepara para convertirse en una realidad muy esperada por la ciudadanía de Albaida", afirman.
El Ayuntamiento de Albaida señala que las obras del nuevo Centro de Día, situado en la urbanización La Torre, "avanzan a muy buen ritmo, tal como se puede comprobar en las últimas imágenes del edificio". Este centro ofrecerá atención especializada a personas con Alzheimer y otras demencias, con capacidad para 52 usuarios, y proporcionará también un "apoyo fundamental para sus familias, reforzando los servicios sociosanitarios y el compromiso de la ciudad con una Albaida más inclusiva y centrada en las personas", remarcan.
Después de la reanudación anunciada el año pasado, se detectó que hacía falta un importe adicional de 466.074,72 euros para garantizar la ejecución completa del proyecto. Ante esta necesidad, la alcaldía "se puso a trabajar inmediatamente y consiguió asegurar la financiación" total de 1.646.240,21 euros, financiados íntegramente con fondos europeos a través del Pla Convivint de la Generalitat Valenciana, "sin que esto supusiera ningún coste para la ciudadanía", exponen.
El alcalde de Albaida, Juan Carlos Roses, ha destacado que “cuando han surgido dificultades, no hemos mirado hacia otro lado. Nos hemos sentado con la administración autonómica y hemos trabajado hasta conseguir la financiación necesaria para continuar. Los problemas llegan, pero nuestra obligación es solucionarlos. Hoy podemos decir que está muy avanzado y que, esta vez sí, el proyecto va definitivamente adelante”.
Con la obra ya muy avanzada y la financiación completamente garantizada, Albaida se acerca por fin a ver culminado un proyecto largamente reivindicado por toda la ciudadanía, que supondrá un paso decisivo en la mejora de los servicios sociosanitarios locales y en el compromiso con una ciudad más justa, inclusiva y humana, concluyen desde el consistorio albaidense.
