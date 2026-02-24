Así será la Crida en Xàtiva: una jornada llena de actos para dar la bienvenida a las Fallas de 2026

Ha llegado el momento que todos los falleros y falleras de Xàtiva estaban esperando. Este próximo fin de semana se enciende la mecha de la traca de las fiestas josefinas en la capital de la Costera con una programación especial que pretende "hacer vibrar cada rincón de la ciudad", según anuncia la Junta Local Fallera (JLF).

La multitudinaria Crida, el acto que marca el inicio de la programación festiva y que da la bienvenida a las Fallas de 2026, se celebrará este sábado en la Plaça de la Seu, un emplazamiento que se ha consolidado en los últimos años como el escenario histórico y monumental que requiere un evento de estas características.

Antes de que las Falleras Mayores anuncien el tradicional "ja estem en Falles" desde el antiguo Hospital Real, sin embargo, se espera una actividad frenética desde primera hora de la mañana para ir calentando el ambiente.

La jornada comenzará a las 8 de la mañana con una "macrodespertà" por las calles acotadas. Con posterioridad, a las 12 horas, está previsto el ya tradicional acto contra la violencia de género a las puertas del Ayuntamiento de Xàtiva. Por la tarde, la fiesta se adueñará de la plaza de la Seu a partir de las 18.30 horas con la actuación del grupo musical Tributo Band.

La Crida, a las 20 horas

El inicio de la Crida está programado a las 20 horas, cuando dará inicio el emotivo espectáculo preparado para la ocasión. Una vez termine, se disparará un castillo de fuegos artificiales desde la glorieta José Espejo, patrocinado por la Mancomunitat de la Costera-Canal.

Para culminar el intenso día, se celebrará la típica cena de hermandad fallera con la participación de todas las comisiones, las Falleras Mayores y sus cortes de honor y la Junta Local Fallera en el salón Santa Cruz. La cita terminará con una sesión musical a cargo de DJ Corteza.

Desde la JLF de Xàtiva han hecho un llamamiento a la unidad "para llenar la ciudad de nuestra cálida humanidad fallera. Hagamos que este día sea una experiencia inolvidable para todos", señalan en la publicación que anuncia la Crida.