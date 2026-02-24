El viento ralentiza la llegada de la plaga endémica de la procesionaria a la Costera y la Vall d'Albaida

La plaga de la procesionaria vuelve a estar presente en las zonas naturales y parques públicos de las comarcas de la Costera y la Vall d'Albaida. Así, el Ayuntamiento de Aielo de Malferit -por ejemplo- se ha visto obligado a cerrar recientemente una zona recreativa por la presencia de bolsas de orugas.

Los expertos exponen que la presencia de la procesionaria ya es estacional en la geografía valenciana, aunque este año la incidencia del viento -se han sucedido varios temporales y rachas que han alcanzado los 130 kilómetros por hora en algunos municipios- ha causado una incidencia menor de la plaga. Con fuertes rachas eólicas, las bolsas caen al suelo, por ejemplo.

Los Ayuntamientos de Xàtiva y Ontinyent han realizado diferentes iniciativas de control y tratamiento de la plaga. Así, desde el departamento de Medioambiente de Ontinyent explicaron ayer "se han realizado tratamientos preventivos con Bacillus thuringiensis y retirada de bolsos periódica una vez por semana en los meses de diciembre, enero y febrero". La Bacillus thuringiensis (o Bt) es una bacteria grampositiva que habita en el suelo y que se ha usado en este caso como una alternativa biológica al plaguicida en las zonas forestales del término municipal, que son las que registran mayor incidencia de la plaga. A su vez, las mismas fuentes municipales explicaron que se han realizado tres líneas de actuación a lo largo del año para controlar la plaga: "Control de poblaciones con trampas de feromonas para la captura de adultos voladores. Control preventivo con Bacillus thuringiensis en los meses de septiembre y octubre (tratamiento ecologico). Retirada de bolsones en la madrugada para la captura de las orugas".

El cambio climático refuerza la expansión de la oruga procesionaria en la Costera / Perales Iborra

La zona del Castell de Xàtiva

Por su parte, desde del departamento de Medioambiente del Ayuntamiento de Xàtiva explicaron que "todos los años se realizan tratamientos de endoterapia para evitar la plaga en los pinos que están en zonas de titularidad municipal. Además desde el año pasado se han distribuido trampas por varias zonas. También en la zona del Castell que, aunque no es de propiedad municipal, sí realizamos el mantenimiento. Se han instalado dos tipos de trampa: una con feromonas para la confusión sexual y las otras de barrera física para la bajada de las orugas".

"A su vez, también llevamos tres años instalando cajas nido para facilitar la nidificación de pájaros que nos ayuden a combatir estas plagas. Es lo que se llaman SBN (Soluciones Basadas en la Naturaleza) La idea es atraer a los carboneros y herrerillos para que ellos depreden a las orugas y adultos de la procesionaria", detallan las mismas fuentes.

Por otra parte, los técnicos del Ayuntamiento de Xàtiva también comentaron que "llevamos varios años con un crecimiento de la plaga más o menos constante. Aunque, las tres semanas de viento han ralentizado este año la plaga en muchas zonas. Han caído muchos nidos, con lo que se han destruido gran parte de ellos. La situación ha venido para quedarse, a no ser que existan factores limitantes como el viento o el frío. Aunque, con el cambio climático el frío será cada vez mucho menor como factor que limite su expansión".

Noticias relacionadas

"⁠En Xàtiva no hemos llegado a cerrar ningún parque. Aunque, sí que alguna vez se hace una acotación para que no se acerque nadie a la zona si se encuentra algún nido hasta quitarlo. ⁠La idea es continuar igual. Con la utilización de endoterapia, la instalación de los dos tipos de trampas en las que se ha invertido 2.000 euros en compras y la instalación de cajas nido para promoción de depredadores naturales como los ya nombrados o como la Puput, principal depredador", apostillaron desde el consistorio de la capital de la Costera.