Xàtiva conmemora el 8M con exposiciones, talleres, rutas y recitales

La primera teniente de alcalde y regidora de Igualdad y Políticas Inclusivas de Xàtiva, Amor Amorós, ha presentado junto a Raquel Boluda, representante del Consell de les Dones, y la diseñadora gráfica setabense Patricia Bolinches, la programación preparada a nivel institucional y social de cara a la celebración del 8M, Día de la Mujer.

«Este es uno de los momentos más importantes del año para nosotras, para el Consell de les Dones y para el conjunto de la ciudadanía», ha expresado Amor Amorós, quien ha remarcado que «la igualdad es un valor muy necesario y por el que todavía queda mucho que reivindicar. Es una tarea, la de defender la igualdad y la de elaborar esta programación, que no debe recaer únicamente en la concejalía, sino que es un trabajo conjunto con la sociedad y con las asociaciones que siempre se implican activamente».

De este modo, gran parte de la programación girará en torno a esta fecha señalada, ya que el propio día 8 de marzo tendrá lugar la tradicional manifestación del 8M organizada desde el Consell de les Dones, con inicio desde la Casa de les Dones a las 12.30 horas y final en la Alameda Jaume I, donde se realizará la lectura del manifiesto. Contará con la participación de la Batucada en Clau de Do de la Música Vella, la Muixeranga de Xàtiva y la Colla la Socarrà, y desde la Mancomunitat Costera-Canal se ha programado un autobús gratuito para que puedan asistir vecinos y vecinas de otras localidades de la comarca.

«Con mucha dedicación hemos podido preparar esta maravillosa programación a la que animamos a participar a todo el mundo, tanto en las actividades culturales como en la manifestación, donde todos y todas tenemos cabida para luchar por la igualdad de las mujeres», ha explicado la representante del Consell de les Dones, Raquel Boluda.

El mismo día 8 de marzo también habrá algunas actividades previas dirigidas al público familiar y a todas aquellas personas que quieran disfrutar de una jornada de celebración y reivindicación. Desde las 10.00 h de la mañana habrá talleres y actividades con juegos tradicionales, pintacaras, fotomatón y manualidades en la puerta de la Casa de les Dones. Además, desde las 11.00 horas amenizará la jornada con música la DJ Maravillas. «Queremos que sea una jornada de celebración, con música y entretenimiento, pero sin olvidar todas las reivindicaciones que todavía tenemos por delante», ha incidido Amorós.

En el apartado cultural, este año destaca la exposición “8M Mujeres de Xàtiva”, una muestra que pretende dar voz y reconocer el papel fundamental de las mujeres de Xàtiva en la construcción de su historia y de su presente. Para la ocasión, doce centros educativos de la ciudad han elegido a una mujer significativa del municipio y han investigado y trabajado la información sobre su trayectoria. Posteriormente han contado con la colaboración de la diseñadora gráfica local Patricia Bolinches “La Boli”, quien ha convertido toda esta investigación en diferentes piezas artísticas. Por su parte, el Consell de les Dones per la Igualtat de Xàtiva ha elegido a otras doce mujeres para convertirlas también en piezas artísticas que serán instaladas en lugares públicos como el Teatro o la Casa de Cultura, así como en espacios destacados como ASPROMIVISSE o la sede de la Asociación Tyrius. La muestra completa podrá visitarse del 1 al 31 de marzo.

«La gráfica que propuse para esta exposición ha tenido cierta complejidad para poder combinar las diferentes épocas y disciplinas de cada una de las mujeres. De esta forma podemos ver elementos como el castillo, las flores o referencias a sus actividades», ha explicado en rueda de prensa la autora de la exposición, Patricia Bolinches.

También está en marcha la II edición del Concurso Literario «Cartas a mujeres imprescindibles», organizado por Xateba. El concurso está dirigido a jóvenes estudiantes de entre 15 y 18 años y contará con un premio de 500 euros. El plazo de presentación finaliza el 28 de febrero. Además, el 26 de febrero a las 18.00 horas se inaugurará en la Casa de les Dones la exposición «Retratos del instante», a cargo de la escuela de empoderamiento, que podrá visitarse hasta el 31 de marzo. Y del 4 al 15 de marzo se podrá ver en la Casa de Cultura la XVI Exposición Mujeres Pintoras de Xàtiva, organizada por la asociación Tyrius.

Por otro lado, el 5 de marzo a las 19.30 horas tendrá lugar en la sala de adultos de la Biblioteca Municipal de Xàtiva la actuación de poesía y jazz “Poemas de Vicent Andrés Estellés y Maria Beneyto”, con la voz de Claudia Selva y la música al piano de Kontxi Lorente. En el mismo acto se realizará también la entrega de premios de la II edición del concurso literario «Cartas a mujeres imprescindibles». El 6 de marzo a las 18.00 horas, en la Casa de les Dones, la escritora setabense Purificación Mascarell impartirá la charla «¿Casadas y calladas? Cómo la literatura narra las historias ocultas de las mujeres». Y el 7 de marzo, en el Gran Teatro de Xàtiva, y con pocas entradas ya disponibles, tendrá lugar el monólogo “Sofisticada” de María Juan. Las entradas están disponibles en la web de Vivaticket las 24 horas o en el horario habitual de la taquilla del Gran Teatro.

Talleres y rutas

También habrá dos talleres: uno de ilustración experimental sobre mujeres en la literatura, con inscripción previa en la Casa de les Dones los días 4 y 11 de marzo de 17.00 a 19.00 horas; y otro sobre «fotolibro: feminismo y democracia», integrado en el proyecto Teresas y que se desarrollará en horario de 17.00 a 20.00 horas en la Casa de les Dones los días 23 y 25 de marzo.

En cuanto a este próximo fin de semana, y coincidiendo con la inauguración de la exposición “8M Mujeres de Xàtiva”, el día 1 de marzo a las 9.30 horas se celebrará la «Ruta de las Mujeres», una actividad con un recorrido total de 8 kilómetros (4 de ida y 4 de vuelta), con salida en la calle de la Comare Ana Calabuig. Durante el recorrido se contarán las historias de diferentes mujeres históricas de Xàtiva con paradas en varios puntos del camino. El día anterior, 28 de febrero, tendrá lugar la Crida Fallera contra la Violencia de Género en la puerta del Ayuntamiento a las 12.00 horas; y por la tarde, a las 19.00 horas, se celebrará el II Concurso Nacional de Composición Orquestal para Mujeres Compositoras «Medina Xateba», organizado por la Sociedad Musical Primitiva Setabense, en el Gran Teatro de Xàtiva.

Noticias relacionadas

Ese mismo día, a las 14.00 horas, se disparará desde el Jardín de la Paz la «Mascletà por la igualdad», a cargo de la pirotécnica Nati Fernández Teruel, de la pirotecnia Vulcano.