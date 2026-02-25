La app de comida a domicilio de Xàtiva que desafía a las grandes plataformas

El reparto de comida a domicilio es una oportunidad de negocio, ante la demanda creciente de clientes, que buscan no cocinar y disfrutar de una comida de restaurante, pero en su propia casa, así como de establecimientos hosteleros que quieren ofrecer sus menús a este potencial consumidor.

Iván Ballesta, un emprendedor de Xàtiva, ha visto el «nicho» de mercado y ha lanzado una Aplicación (App) digital similar a la de grandes operadores como Glovo o Uber Eats, pero que opera únicamente con bares y restaurantes locales de Xàtiva, no con franquicias. La plataforma digital Zzum ha quintuplicado los negocios adheridos en apenas un año, y la firma ya planea expandir la zona de reparto y el tipo de negocios, más allá de los bares. La app Zzum puede descargarse en los dispositivos móviles, con sistema Android o Apple (iOS). El sitio web de la aplicación es www.zzum.es.

Un repartidor de Zzum en un establecimiento de Xàtiva. / Zzum

Iván Ballesta, gerente de Zzum, creó la plataforma hace un año -el próximo mes de marzo cumplirá el primer aniversario- y la app, en este tiempo, ha pasado de trabajar con 3 restaurantes a los 15 actuales. Ballesta explica que este año, la previsión es “incorporar 3 o 4 más”, con los que ya mantiene contactos. Además, Zzum proyecta sumar más comercios, vinculados con la alimentación y con otros negocios, explica Ballesta, que avanza la posible incorporación de hornos, pastelerías y floristerías. En este caso, "con la celebración de San Valentín vimos que podría ser otro posible establecimiento”.

La empresa cuenta con 5 repartidores, que llevan la comida de los 15 establecimientos de Xàtiva con los que trabajan actualmente a la misma capital de la Costera y a las localidades vecinas de Novetlè y la Llosa de Ranes. Iván ya busca ampliar el número de poblaciones a las que puedan llegar, y afirma que el objetivo es “expandirnos por la zona de Xàtiva, pueblos próximos de la Costera, como el Genovés, la Granja de la Costera y Rotglà i Corberà”. El impulsor de Zzum también apunta que trabajan en la implantación de la App en Canals, “pero sería independiente de la de Xàtiva, una propia para Canals”.

Zzum ya cuenta con más de 2.000 usuarios que se han descargado la app, y que han realizado más de 6.000 pedidos desde que se puso en marcha la plataforma. Zzum ofrece una las entregas en un tiempo medio de 11 minutos desde que el pedido está listo para la recogida hasta que llega al domicilio del cliente, remarca el impulsor. Además, los repartidores van equipados con mochilas con pantallas led, en las que se publicitan los negocios locales que colaboran con Zzum.

Problemas de reparto de grandes operadores

Iván Ballesta puso en marcha la App digital tras “sufrir” los problemas de reparto de grandes operadores. Su madre está al frente de un restaurante en Xàtiva, Les Brasses, y trabajaba con una de estas grandes plataformas digitales de reparto a domicilio. “Vimos que trabajaban muy mal. Eran lentos, tardaban demasiado en la entrega, o a veces no la entregaban. Estos operadores, en horas punta y cuando hay mucha demanda, dejan de lado las empresas locales y se centran en las franquicias, en empresas de comida rápida muy conocidas, perjudicando a los restaurantes locales. Vi el problema y decidí impulsar la app”, explica Ballesta.

Noticias relacionadas

El emprendedor afirma que “la idea ya me rondaba hace tres o cuatro años, pero apareció otra empresa, que acabó cerrando, después de vender el negocio a un fondo. Tras cerrar esta, hace un año vi la oportunidad y me lancé”, explica. El proyecto ha crecido de forma espectacular y en el primer año en marcha ha quintuplicado los establecimientos adheridos a la plataforma. “Comenzamos con 3 o 4 y ahora ya tenemos 15”, incide el emprendedor setabense, que ya vislumbra más adhesiones. Un negocio en plena expansión.