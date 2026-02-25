Los atropellos con peatones heridos marcan un récord en Ontinyent

El 16 de diciembre de 2024, una mujer de 80 años de edad falleció tras ser atropellada mientras cruzaba un paso de peatones en un peligroso cruce situado en la intersección entre las calles Martínez Valls y Pintor Segrelles, en pleno centro de Ontinyent. En junio de 2025, un niño de 2 años resultó herido por politraumatismos cuando fue arrollado el carro en el que su madre los transportaba en otro paso de cebra de la Avenida Ramón y Cajal. En noviembre de ese mismo año, un hombre de 87 años de edad tuvo que ser hospitalizado tras recibir el impacto de un coche mientras cruzaba un paso de peatones ubicado en el Pont de Santa Maria de la misma localidad.

Los atropellos se han incrementado de manera generalizada en España en un contexto marcado por el auge de las distracciones al volante por el uso del móvil y el incremento sostenido del parque de vehículos. Ontinyent vivió esta lacra de manera especialmente particular en 2024, cuando en la capital de la Vall d'Albaida se batió el récord de peatones heridos en virtud de las cifras territorializadas por municipios que periódicamente ofrece la Dirección General de Tráfico (DGT) desde el año 2014.

Según el último balance consolidado recientemente publicado por dicho organismo estatal, en 2024 una veintena de personas sufrieron algún tipo de lesión por arrollamiento en las calles de Ontinyent. Al margen de la mujer octogenaria fallecida, 19 fueron heridos leves. Se trata de la cifra más elevada desde que existen registros, en la última década. La más cercana se anotó en 2019, cuando se contabilizaron 18 peatones heridos en la localidad, todos ellos con lesiones de carácter leve.

En 2023 hubo 11 heridos (dos graves y nueve leves), por los 3 de 2022 (todos ellos leves), los 14 de 2021 (3 graves y 11 leves) o los 8 lesionados leves de 2020, por citar algunos recuentos recientes.

32 peatones heridos en las tres comarcas

En el conjunto de los 61 municipios de las comarcas de la Costera, la Canal y la Vall d'Albaida, en 2024 se contabilizaron un total de 32 peatones heridos tras ser atropellados (el 64% de ellos en Ontinyent), de los cuales una resultó fallecida y otro sufrió heridas graves en Montaverner. En Xàtiva se notificaron cuatro viandantes con lesiones leves, los mismos que en l'Olleria. Otros dos heridos en Montesa y uno en l'Alcúdia de Crespins (los tres de carácter leve) completan el recuento.

En Ontinyent se registraron un total de 53 accidentes con víctimas en 2024, que dejaron un fallecido y dos personas hospitalizadas con heridas graves. En Xàtiva hubo 10 accidentes con víctimas, con un balance de 11 lesionados de consideración leve. En Atzeneta d'Albaida también hubo un siniestro vial con un motorista herido grave.

La estadística de la DGT computa ese mismo año cinco ciclistas y nueve motoristas heridos en Ontinyent (dos de ellos graves), por los dos motoristas con lesiones leves en Xàtiva. Por lo que respecta a los conductores de coches, hubo 21 heridos leves en la capital de la Vall d'Albaida, tres en l'Olleria, tres en Xàtiva y uno en Moixent.