El Bádminton Xàtiva logra seis medallas en el Máster del Campello y el torneo de Soria

El Club Bádminton Xàtiva cosechó seis medallas en los dos torneos en los que participó el pasado fin de semana, el Máster Territorial Sub-15 y Sub-19, celebrado en el Campello, y en el torneo Top TTR de Soria. Deportistas del club se alzaron con dos oros, tres platas y un bronce.

Deportistas del CB Xàtiva en el Master S-15 S-19 en El Campello / Javier Alcázar

En el Máster de la localidad alicantina, el CB Xàtiva contaba con doce deportistas inscritos, pero finalmente Aarón Fasanar y Joel Mahiques no pudieron asistir por enfermedad. En el pabellón municipal se reunieron un total de 107 deportistas de varias comunidades autónomas, que compitieron en una intensa jornada de bádminton que se inició a las 9.15 horas con la primera ronda de encuentros.

En la categoría sub-15, destacó el oro de Arnau Ballester en la prueba de dobles mixto, en el que jugó con Victoria Pérez (CB Almería). Arnau y Victoria ganaron la final, que les enfrentó a la pareja integrada por Lola Navarro y Óscar Cocera, en un partido que estuvo en todo momento bajo el control de Arnau y Victoria, que vencieron por 21-15 y 21-19. También en esta misma prueba se produjo la baja de Joel Mahiques que no pudo formar pareja con Alexa Zemov. En el dobles masculino, Adolfo Costa pudo participar formando pareja con Sabino Sánchez, del CB Mao, pero no pudieron superar la fase de grupos.

En la prueba de individual masculina compitieron Adolfo Costa y Arnau Ballester. Arnau superó sin dificultades la fase de grupo accediendo a la fase final. Adolfo quedó apeado de la competición en este primer tramo de la misma. Posteriormente, en cuartos de final Arnau Ballester se enfrentó al deportista local Mateo Gaja en un partido donde el setabense empezó con un dominio total adjudicándose con autoridad el primer set por 21-17. En el segundo y tercer set el setabense volvió a acusar ciertos problemas de confianza en su juego y cedió por 21-12 y 21-15, quedando fuera de las semifinales. En el apartado femenino, Alexa Zemov quedó eliminada en la prueba de individuales, no obstante, mostró una mejoría en su juego al que le faltó una mayor continuidad.

En la categoría Sub-19, en la prueba de dobles mixto donde participaron las parejas formadas por Meshack Martínez e Irene Orquín y la compuesta por Ximo Torres y Martina Molina. La primera de ellas conseguía la primera plaza del grupo y el pase a la fase final, mientras que Ximo y Martina se jugaron la primera plaza del grupo en un intenso encuentro a tres sets en el que cedieron tras 50 minutos, quedando fuera de la fase eliminatoria. Irene y Meshack, gracias a la primera plaza del grupo A, saltaron directamente a la final frente al dúo formado por Jimena Alonso y Mateo Higueras, que se impusieron con solvencia quedando los setabenses con la plata. En la prueba de dobles masculino, las parejas formadas por Feliu Terol y Diego Gazquez (CB Ibi) consiguieron la quinta plaza tras conseguir la segunda plaza de su grupo, idéntico resultado para Alexis Piñero y Martín Cerver.

En el doble femenino, Martina Molina compitió junto a Sofía de la Cruz, del CB Drop Toledo, consiguiendo la primera plaza del grupo B que las llevó a disputar las semifinales frente a la pareja murciana formada por Irene Lozano y Candela Martínez, que logró imponerse tras un igualado encuentro por 21-16 y 21-19, quedando Martina y Sofía con el bronce. También en esta prueba Irene Orquín y Ariadna Fabra consiguieron la quinta plaza.

En individual masculino, Feliu Terol, Ximo Torres, Alexis Piñero y Martín Cerver no pudieron acceder a la fase eliminatoria, quedando muy cerca en algunos casos. El que sí se clasificó fue Meshack Martínez, que disputó los octavos frente a Germán Ripoll, al que superó para acceder a los cuartos de final donde se vio las caras con Simón Coloma en un duro encuentro. El jugador del San Fernando de València tomó la delantera al vencer por un contundente 21-9 en el primer set. El setabense tomó el control en el segundo set y se lo anotó por 12-21. Con este dominio alterno se llegó al tercer set, donde la igualdad fue mucho más patente, decidiéndose el partido en los últimos rallys a favor de Simón por un ajustado 21-18 que dejó a Meshack con la quinta plaza.

El Bádminton Xàtiva destaca que el "buen torneo" del Campello para los setabenses que" regresan con tres medallas y muchas quintas plazas que les reportan, en muchos de los casos, un buen puñado de puntos y experiencia en una categoría superior a la suya, ya pensando en la próxima temporada".

Torneo Top TTR de Soria

Los deportistas del CB Xàtiva Julio Martín y MªJosé Mompó se desplazaron el pasado sábado hasta la localidad de Soria para participar en el Top TTR Absoluto y Senior. El Polideportivo Fuente del Rey de la localidad castellanoleonesa acogió a los 99 participantes en el torneo que se disputó a lo largo de toda la jornada del sábado.

Los deportistas del CB Xàtiva realizaron una notable actuación en las pruebas en las que participaron. En la prueba de dobles masculino C1, donde Julio Martín formó pareja con José Carlos Pérez, del CB Soria CS24. La fase de grupo inicial la superaron sin dificultades, imponiéndose en los dos encuentros y consiguiendo la primera plaza del grupo, que les permitió acceder a la fase final. Ya en la final se enfrentaron a la pareja formada por Manuel Acero y Santiago Martínez, cabezas de serie número uno. La final fue disputada pero controlada en todo momento por Julio y José Carlos que tras 39 minutos lograban el oro al imponerse por 21-15 y 21-16.

En la prueba de dobles mixto de la categoría B2, MªJosé Mompó y Julio Martín partieron como cabezas de serie número uno del torneo, disputándose el oro con el dúo formado por Isaac Martin y Esther Augusto. El partido de 45 minutos fue de una gran igualdad en los tres sets disputados, el primero de ellos cayó del lado de Isaac y Esther por un ajustado 21-19. El segundo set transcurrió por el mismo camino de igualdad e intensidad de juego, pero esta vez se decantó del lado setabense por 21-23. Con ello, se llegó al tercer set, donde nada cambió y la igualdad volvió a ser la protagonista hasta los últimos rallys, donde Isaac y Esther se imponían nuevamente por la mínima por 23-21, quedando la pareja setabense con la plata.

En la prueba de dobles femenino A1, MªJosé Mompó jugó con Cristina Puebla del CB 89. La pareja consiguió hacerse con la primera plaza del grupo B que las llevó a la final, donde se cruzaron con la pareja integrada por Beatriz Martín y Carolina Nicolás, que se impusieron por 21-16 y 21-4 quedando MªJosé y Cristina con la plata.

Próximas competiciones

El Bádminton Xàtiva disputará del 28 de febrero al 1 de marzo en la localidad vallisoletana de Tordesillas, el Máster Sub15 y Sub19 que reunirá en sus instalaciones municipales a un total de 226 deportistas, entre ellos el setabense Arnau Ballester. El jugador Club Bádminton Xàtiva competirá en las pruebas de individual masculino y dobles mixto junto a Nahia Navarro (CB Pamplona).

Noticias relacionadas

El club setabense también estará el próximo sábado en el Máster Territorial de las categorías Sub-11, Sub-15, Sub-19 y Sénior, que se disputará en Las Torres de Cotillas, en Murcia. Acudirán cinco deportistas del CB Xàtiva. El club también estará presente en la tercera jornada de los Jocs Esportius de la categoría benjamín, que tendrá lugar en València.