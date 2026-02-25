La candidata a rectora Ángeles Solanes defiende el carácter estratégico de la Facultad de Veterinaria en Ontinyent
La aspirante hace parada en el complejo universitario de la Vall d'Albaida y se compromete a reforzar su estructura y a crear la figura de Director de Campus, con la categoría de Decano
Ángeles Solanes ha hecho parada este miércoles en Ontinyent en el marco de su campaña como candidata al Rectorado de la Universitat de València (UV).
Además de participar por la mañana en un acto electoral en el Aula Magna del campus universitario de la capital de la Vall d'Albaida, la actual vicerrectora y catedrática de Filosofía del Derecho ha mantenido una reunión en el ayuntamiento con el alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, la vicepresidenta primera de la Diputación de Valencia, Natàlia Enguix, y diversos regidores y miembros de la comunidad universitaria.
En dicho encuentro, Solanes ha expresado su deseo de ser la rectora que inaugure la Facultad de Veterinaria en Ontinyent, un proyecto que ha calificado como estratégico tanto para la localidad como para la comarca de la Vall d'Albaida, poniendo también el foco en la gran relevancia que supondrá su implantación para el sector agropecuario del territorio.
La aspirante a suceder a Mavi Mestre en la Rectoría de la UV -que ha llegado a la localidad acompañada de su equipo, entre ellos la vicerrectora Ester Alba y el decano de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, Ferran Calabuig- se ha marcado el objetivo de que el complejo universitario de Ontinyent tenga una estructura homologable a la de cualquier campus. Además, ha anunciado la creación -si sale elegida- de la figura del Director de Campus, que tendrá la categoría de Decano.
Un campus "ejemplar"
Solanes ha agradecido a la Fundación Universitaria y a sus patrones, especialmente al ayuntamiento y a su alcalde, y a Caixa Ontinyent, su contribución para impulsar la presencia de la UV en Ontinyent, un campus "ejemplar" que ha permitido cambiar la vida de muchas personas al cursar unos estudios que, de otra manera, no habrían podido llevar a cabo por la distancia con los grandes núcleos universitarios.
Por su parte, Jorge Rodríguez ha agradecido a Solanes el trabajo de los últimos años desde el equipo rectoral al que ha pertenecido, mientras que Natàlia Enguix ha expuesto a la candidata que la Diputación tiene previsto aprobar antes de verano una aportación de 1,6 millones de euros para los terrenos de la nueva Facultad de Veterinaria.
Las elecciones al Rectorado de la UV se celebrarán el próximo 3 de marzo. Ángeles Solanes se mide al ontinyentí Juan Luis Gandia, catedrático de Economía Financiera y Contabilidad; Carles Padilla, profesor titular de Filología Latina y Fran Ródenas, catedrático de Trabajo Social y Servicios Sociales.
