El Club Ciclista Ontinyent sube al podio en el Open Comunitat Valenciana Escoles i Absolut

Intenso fin de semana del Club Ciclista Ontinyent, que ha iniciado la temporada sumando kilómetros. El club ontinyentí se estrenó en el Open Comunitat Valenciana Escoles i Absolut subiendo al podio. La ciclista Andrea Azorín quedó tercera en la categoría júnior femenina en la primera prueba del Open de escuelas de BTT y BMX, celebrada el pasado domingo en la Safranera, en un circuito con poca dificultad técnica, pero con constantes cambios de ritmo.

Un ciclista del CC Ontinyent en la prueba del Open CV Escoles i Absolut. / Club Ciclista Ontinyent

En el Open también compitieron Marc Beneyto, que se clasificó en el puesto 20 de alevines de segundo año; Quim Blasco, noveno en promesa de segundo año; y Oliver Anaya y Pau Blasco, finishers, con una gran gestión de la subida final, reconocida por una integrante de la comisión de BTT de la federación, destacan desde el club ontinyentí.

El CC Ontinyent también disputó la prueba de la liga de Jocs Escolars de BMX, que tuvo lugar el pasado sábado en el pumptrack de Ontinyent. Participaron tres prebenjamines del club, que tenían la primera toma de contacto con la competición. Luca Amo quedó octavo, Joan Torró noveno y Toni Torró décimo.

Ccilistas del CC Ontinyent en una prueba, el pasado fin de semana. / Club Ciclista Ontinyent

El Club Ciclista Ontinyent ha arrancado la temporada “sumando kilómetros, experiencia e ilusión”, con protagonismo para todas las categorías del club, remarcan. Los equipos Guerola_Perfil 10 cadete y junior han completado semanas de preparación muy exigentes y están a punto para las primeras grandes citas del calendario deportivo. El equipo cadete competirá en Beniferri, una prueba dura que marcará el inicio competitivo para los corredores de la entidad ontinyentina. Será el próximo sábado, 28 de febrero. El mismo día, el equipo junior se desplazará hasta San Pedro del Pinatar (Murcia) para disputar la Copa de España Junior-GP Memorial Juan Pujalte, una de las carreras más prestigiosas del calendario estatal, con una participación de máximo nivel. También el día 28, el CC Ontinyent acudirá a la prueba de la Copa Comunitat Valenciana de Enduro BTT, en Geldo (Castelló).

Desde el club afirman que afrontan este inicio de temporada “con ambición, trabajo y mucha ilusión. Desde los más pequeños hasta los júniors, el club continúa demostrando que el futuro del ciclismo ontinyentí está en muy buenas manos”.