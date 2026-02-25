Compromís critica "la falta de efectivos sanitarios" en la Cordà de Bocairent que se saldó con un traslado al hospital

El pasado sábado, Bocairent acogió su tradicional cordà tras haberse visto el Ayuntamiento a suspender el evento en dos fechas diferentes por la alerta por viento. La cita finalizó con varias atenciones sanitarias -uno de los heridos tuvo que ser trasladado al hospital- y con un conato de incendio en las instalaciones de la Policía Local.

Ahora, días después, desde el grupo Compromís han criticado la falta de efectivos sanitarios en lo que han denominado como "una fiesta marcada por la improvisación y el riesgo". Así, desde la formación política denuncian que "el dispositivo sanitario fue claramente insuficiente”.

"La pólvora y el fuego son elementos inherentes a la identidad de Bocairent, pero la seguridad no tendría que ser nunca una variable sujeta al azar. Los hechos ocurridos durante la última cordà han encendido las alarmas en la localidad, no solo por la gravedad de los incidentes, sino por la sensación de una administración local superada por la falta de planificación", prosiguen en un comunicado.

Y desde Compromís per Bocairent añaden que "el cambio de la celebración a sábado hacía prever una afluencia masiva de público, un escenario que tendría que haber obligado a una reevaluación de los riesgos. El resultado, según la información publicada por el mismo Ayuntamiento de Bocairent a través de sus redes sociales: un herido grave por quemaduras trasladado en el hospital, varios atendidos y un conato de incendio que requirió la intervención de los bomberos". A su vez, las mismas fuentes exponen que "el aspecto más crítico fue la carencia de medios técnicos y humanos. Hubo una asistencia precaria, ya que según testigos presenciales el herido grave tuvo que ser atendido inicialmente por voluntarios".

Y critican que el dispositivo de seguridad coordinado fue "insuficiente, a pesar de que había personal sanitario situado en el retén de la Policía Local, varios testigos indican que se limitaban a derivar directamente en el Centro de Salud las personas que se acercaban".

A su vez, desde Compromís se califica el dispositivo de “poco efectivo” y se considera que "la planificación no estuvo a la altura de un acto con riesgo evidente. El incremento de afluencia derivado del cambio de día exigía un refuerzo de los medios sanitarios que no se produjo".

Y adelantan que "la cuestión ahora se trasladará a los despachos del Ayuntamiento de Bocairent. Pediremos en el próximo pleno explicaciones públicas y detalladas sobre el contrato del servicio sanitario, el personal realmente desplegado y qué fueron los criterios para dimensionar un dispositivo que se ha demostrado claramente insuficiente para un acto de estas características".

Por todo ello, desde Compromís per Bocairent se preguntan "si una de las fiestas más emblemáticas del municipio está siendo gestionada con el rigor necesario o si la seguridad de vecinos y visitantes ha quedado en un segundo plan ante la carencia de previsión del gobierno municipal".