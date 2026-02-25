La conselleria publica la plaza vacante de educación especial para el CEIP Lluís Vives de Ontinyent

La Conselleria d'Educació ha publicado oficialmente una nueva plaza de educador o educadora de Educación Especial dentro del anuncio de puestos de difícil cobertura, entre las cuales figura una vacante con perfil específico en el CEIP Lluís Vives de Ontinyent. Se trata de una plaza oficial que había sido demandada por la dirección del centro y que afecta directamente la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Con la publicación de la plaza, esta podrá ser cubierta de manera inmediata en el momento en que alguna persona integrante de la bolsa correspondiente la solicite. El puesto ya ha sido creado administrativamente y dotado presupuestariamente, hecho que permite agilizar su incorporación efectiva en el centro.

El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, ha destacado que “después de tres semanas de trabajo intenso con la Dirección General de Inclusión Educativa, se ha cumplido aquello que se nos había trasladado”. Rodríguez ha explicado que la petición partió de la dirección del centro y que “desde el primer momento nos pusimos en contacto con la conselleria y encontramos una magnífica acogida por parte de la directora general, a pesar de que hay que ser conscientes que la creación de una plaza de nueva cobertura no es un proceso sencillo ni inmediato”.

Según ha señalado el alcalde, “ahora ya podemos decir que estamos viendo la luz al final del túnel. La plaza ya está publicada y, por lo tanto, las personas que forman parte de la bolsa de educadores pueden optar a ella. En el momento que haya una persona interesada, la cobertura será inmediata”. Rodríguez ha subrayado también la importancia de esta incorporación “en una cuestión tan sensible como es la educación y, especialmente, la atención a las necesidades educativas más especiales y complejas”.

Por su parte, el regidor de Educación, Ferran Gandia, ha remarcado que “esta publicación es una muy buena noticia para la comunidad educativa del CEIP Lluís Vives, puesto que permitirá reforzar la atención inclusiva y garantizar una respuesta adecuada al alumnado que necesita un apoyo específico”. Gandia ha incidido en que “desde el ayuntamiento se ha hecho un seguimiento constante del proceso, en coordinación con la dirección del centro y con la conselleria, para acelerar al máximo una solución”.