Detienen a nueve personas e intervienen dos kilos de droga en Ontinyent: aprovechaban un local comercial para la venta

Los primeros avisos se recibieron la semana pasada. Vecinos que viven en bloques de algunas de las principales arterias de Ontinyent -como Daniel Gil- observaron a varios agentes de paisano con canes especializados en la detección de sustancias ilegales realizando registros en algunos inmuebles de la capital de la Vall d'Albaida.

Ahora, los resultados de la investigación se han conocido. Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico de drogas en la localidad, en el marco de una operación policial desarrollada la pasada semana y en la que han resultado detenidas nueve personas, siete hombres y dos mujeres, de entre 20 y 60 años.

A su vez, las fuentes oficiales consultadas confirman que "se han efectuado cuatro registros, en los que se han intervenido más de 86.000 euros en efectivo, así como marihuana, hachís y cocaína".

Octubre de 2025

Las investigaciones, llevadas a cabo por agentes de Policía Judicial de la Comisaría Local de Ontinyent, se iniciaron en octubre de 2025, tras tener conocimiento de que "varias personas podrían estar implicadas en la venta de sustancias estupefacientes desde varios domicilios e, incluso, desde un local comercial, aprovechando su apertura al público e infraestructura para la distribución y venta de cocaína". "Las indagaciones de los agentes permitieron corroborar las sospechas y finalmente, previa autorización judicial, registraron tres domicilios y un almacén comercial, donde intervinieron 86.700 euros en efectivo, alrededor de 1.590 gramos de marihuana, cerca de 670 gramos de hachís y 366 gramos de cocaína, así como un arma larga y munición, dinero simulado y diversos elementos destinados al cultivo de marihuana, entre otros efectos", prosiguen las mismas fuentes.

Como resultado de la operación policial, los investigadores han detenido a nueve personas como presuntas autoras de los delitos de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal. Los arrestados han pasado a disposición judicial, decretándose el ingreso en prisión de cuatro de ellos.