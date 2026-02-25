La Diputació impulsa la comarcalización con dos nuevas oficinas, en Ontinyent y Xàtiva

La Diputació de València ha presentado este martes el Plan de Oficinas Comarcales de Asistencia a los Municipios, una iniciativa impulsada por la vicepresidenta primera y responsable del área de Comarcalización, Natàlia Enguix, que sitúa a Ontinyent y Xàtiva como dos de las siete sedes estratégicas de la provincia. Estas oficinas serán las encargadas de prestar servicio directo a las comarcas de la Vall d’Albaida, la Costera y la Canal de Navarrés, reforzando el apoyo técnico y jurídico especialmente en las localidades más pequeñas. Un aspecto fundamental de este despliegue es que, por primera vez, en la Vall d'Albaida se garantizará la atención a los 34 municipios que integran la comarca, superando la situación actual en la que la oficina tributaria solo abarca a 14 de ellos.

El foco de estas oficinas está puesto en el soporte real al 70% de la provincia, centrándose en los 187 municipios con menos de 5.000 habitantes. En el caso concreto de la Vall d'Albaida, esta necesidad es crítica, ya que 22 de sus 34 municipios se encuentran actualmente en riesgo de despoblación. En la zona de Xàtiva, esta asistencia busca equilibrar la disparidad entre las grandes cabeceras y los municipios de menor tamaño que presentan una importante necesidad de asesoramiento profesional.

Las sedes de Ontinyent y Xàtiva han sido seleccionadas estratégicamente por su condición de cabeceras comarcales, su ubicación central y su relevancia administrativa. El objetivo técnico es que los ayuntamientos de ambas comarcas cuenten con asistencia profesional inmediata en materias como urbanismo, contratación pública o contabilidad para evitar que su gestión diaria se bloquee. Estas sedes integrarán progresivamente servicios de arquitectura e ingeniería, así como asesoramiento jurídico y económico para la tramitación de expedientes complejos. Además, las oficinas de Ontinyent y Xàtiva funcionarán como motor de desarrollo socioeconómico al encargarse de la gestión de subvenciones y de la captación de fondos europeos. El Plan de Oficinas Comarcales es un modelo flexible, lo que facilitará ajustar el sistema antes de analizar la incorporación de otras funciones relacionadas con la información ciudadana o la igualdad.

La iniciativa ha sido dada a conocer por el presidente de la Diputació, Vicent Mompó, y la vicepresidenta primera y responsable del área de Comarcalización, Natàlia Enguix, quien ha remarcado que con esta iniciativa “estamos comarcalizando la Diputació” para asegurar que la asistencia técnica y jurídica llegue de manera eficaz a cada rincón de la provincia porque ha subrayado que “no es suficiente con cumplir formalmente la obligación de asistencia, sino que debe hacerse con eficacia, proximidad y visión estratégica”.

Natàlia Enguix ha recordado que esta iniciativa recupera y amplía el proyecto iniciado bajo la presidencia de Jorge Rodríguez, reafirmando así la presencia física de la institución en la comarca. Según ha destacado ante los medios, el proyecto "nace de la convicción de que la Diputació debe estar donde están los municipios, especialmente donde más se la necesita". En este sentido, la vicepresidenta ha definido como ejes fundamentales "la proximidad absoluta para los municipios más pequeños, la agilidad para facilitar trámites que mejoren la economía local y la lucha directa contra el despoblamiento para frenar la pérdida de vecinos".

Por su parte, el presidente Vicent Mompó ha manifestado que este plan "encaja con lo que queremos que sea la Diputació: una institución útil y abierta a los pueblos, que una a todo el territorio". Mompó ha añadido que la corporación debe ser el motor que cohesione la provincia, garantizando que la distancia geográfica no sea un obstáculo para recibir servicios de calidad.