Emotivo relevo al frente de la Agencia de la ONCE en Xàtiva

El salón de actos de la Agencia de la ONCE en Xàtiva se llenó hasta los topes este miércoles con motivo de la presentación oficial en sociedad del nuevo director de la delegación territorial de la entidad, que abarca las comarcas de la Costera, la Canal, la Vall d'Albaida y parte del Valle de Ayora.

César Marín Sarguillo ha asumido el timón de la agencia en esta demarcación tras la jubilación en octubre de Simón Costa, que ha estado más de seis años al frente de la misma y que recibió un emotivo y cálido homenaje en el evento de ayer por parte de sus excompañeros.

La subdirectora territorial de la ONCE, Belén Boronat, que ejerció de conductora del acto, elogió la trayectoria de Costa y lo señaló como un "referente durante muchos años" que "ha colocando a la Agencia de Xàtiva en lo más alto".

Simón Costa recibió diversos obsequios a modo de agradecimiento por su dedicación de manos del comité de empresa, de representantes sindicales de la organización social y de la cúpula de la misma (entre ellos una placa, un saxofón o una exclusiva cena). La secretaria general UGT en Valencia, Begoña Baeza, coincidió en describir al exdirector como un "referente" que "entendió que los vendedores no son números, sino personas" desde el "compromiso social". "Demostraste que se puede dirigir con éxito sin pisar los derechos de nadie. Nos has enseñado que la honestidad no es un obstáculo para la gestión, sino su mejor garantía", incidió Baeza.

Por su parte, Simón Costa comenzó su intervención recordando que la ONCE le "abrió las puertas" del trabajo y la formación en un momento "muy difícil de su vida" en el que pudo, gracias a esa oportunidad, "seguir creciendo como persona". "Lo más gratificante ha sido poder ayudar a la gente. He tenido la suerte de dar la oportunidad de trabajar en la ONCE a más de 100 personas y de visitar a los más de 200 afiliados de las tres comarcas", destacó, visiblemente emocionado entre las afectuosas ovaciones del público, entre los que había presentes muchos vendedores.

En su despedida, Costa quiso agradecer la ayuda y colaboración en las actividades organizadas por la agencia a los alcaldes de la zona, "a toda la gente de Xàtiva", a las asociaciones, institutos y a las mancomunidades.

"Quiero hacer crecer a esta familia"

Tomó a continuación la palabra el nuevo director de la delegación comarcal de la entidad. César Marín fue durante 12 años técnico de la Asociación de Padres y Familiares de Personas con Discapacidad Intelectual Aspanias Burgos y posteriormente ejerció como auxiliar administrativo en la Diputación de Burgos. En 2021 recaló como vendedor en la ONCE y se formó para desarrollar proyectos de gestión.

Marín, que relató emocionado cómo el ofrecimiento para dirigir la entidad a nivel comarcal se produjo después de haber logrado superar un cáncer, pronunció un parlamento cargado de sentido del humor y de anécdotas divertidas, con alguna que otra pulla por las asignaturas aún pendientes para lograr la total integración de las personas invidentes en las ciudades, como esos "semáforos que suenan casi siempre".

El nuevo director dijo que Simón Costa "ha dejado el listón muy alto" y mostró su voluntad de "intentar devolver todo lo que me ha dado la ONCE, haciendo crecer mi familia; en la calle, con los vendedores; dentro, con los afiliados y cuidando mucho a los que están y a los que han estado". "Siempre veo a un vendedor de la ONCE me acuerdo de lo grande que es mi casa. Si estoy como estoy hoy es gracias a la ONCE", apostilló Marín.

Noticias relacionadas

En el acto estuvieron presentes el alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, y varios regidores de este ayuntamiento, así como la regidora de Política Social de Ontinyent, Paula Soler, el presidente de la Mancomunitat de la Costera-Canal, José Luis Gijón, o el alcalde de Anna, Miguel Marín. El evento terminó con un pequeño tentempié en la sede de la agencia.