La Escola del Triatló Ontinyent consigue dos medallas en el duatlón de Algemesí
El club se alza con dos platas en la prueba puntuable para la fase provincial de los Jocs Esportius, con Adriana y Mia segundas en infantil y alevín
La Escola del Club Triatló Ontinyent se ha alzado con dos medallas en el duatlón de Algemesí, celebrado el pasado fin de semana. Adriana quedaba segunda en la categoría infantil, colgándose la plata; el mismo metal que conseguía Mia en la categoría alevín. El Duatló Escolar d’Algemesí era una prueba puntuable para la fase provincial de València de los Jocs Esportius organizados por la Federació de Triatló de la Comunitat Valenciana. Más de una veintena de deportistas del club ontinyentí acudieron a la prueba de la localidad de la Ribera para vivir una mañana de domingo de deporte combinado.
Joan, Alejandro, Andreu, Eloi, Gerard y Amanda compitieron en categoría cadete, completando una carrera formada por 1.720 metros de carrera a pie, 6.320 metros de ciclismo y 990 metros de carrera a pie.
En infantiles, con un primer segmento de 1.180 metros de carrera a pie, una segunda parte de 4.340 metros de ciclismo y un bloque de 530 metros de carrera a pie, Carles, Adriana, Neus, Maica, Nara y Martina representaron al club de la capital de la Vall d’Albaida, destacando el segundo puesto de Adriana en la categoría.
En alevines, con un duatlón de 760 metros de carrera a pie, 2.360 metros de ciclismo y 410 metros de carrera a pie, Mia -con la segunda posición-, Gerard, Andreu, Blanca, Martín, Javier, Pablo, Pau, Jannat, Diego, Emma y Abril completaban la participación de los pequeños triatletas en Algemesí.
