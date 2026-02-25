Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Mancomunitat La Costera-Canal destina unos 2 millones del presupuesto a la recogida de residuos

El organismo supramunicipal aprueba con 32 votos a favor y uno en contra las cuentas de 2026

Pleno de la Mancomunitat La Costera-Canal tras aprobar los presupuestos.

Pleno de la Mancomunitat La Costera-Canal tras aprobar los presupuestos. / Levante-EMV

Lluis Cebriá

Xàtiva

La Mancomunitat de La Costera-Canal ha aprobado sus presupuestos para 2026 con 32 votos a favor y un único voto en contra, mostrando la "fuerza de la unidad y el compromiso de los 19 municipios", remarcan. Así, la Mancomunitat sigue las directrices que marca Europa para caminar hacia un planeta más sostenible. En el presupuesto destacan los casi 2 millones de euros para la recogida de residuos en poblaciones de las dos comarcas.

El presidente, José Luis Gijón, ha destacado que «cuando caminamos juntos, nuestra comarca avanza con más fuerza. Escuchamos a vecinos y ayuntamientos y demostramos que la política es útil cuando ponemos por delante los intereses de la ciudadanía». Además, ha dado las gracias a los alcaldes y a los miembros del pleno de la entidad "por su generosidad y compromiso" en la aprobación de las cuentas.

El presupuesto destina casi 2 millones de euros a la recogida de residuos, consolidando la transición al sistema puerta a puerta previsto para mayo en muchos municipios, y refuerza los servicios sociales, apoyando a los colectivos más vulnerables y fomentando la participación ciudadana.

Asimismo, José Luis Gijón ha afirmado que "el deporte es fundamental para cuidar la salud y el bienestar de la población; la cultura vertebra los pueblos y los mantiene llenos de vida; y las fiestas populares, tradiciones y folklore son prioritarias para reforzar la identidad comarcal y promover la participación de todos los vecinos y vecinas".

Desde la Mancomunitat de La Costera-La Canal afirman que “cada dia més a prop de tu' es mucho más que un eslogan", acercando la gestión a la ciudadanía y tendiendo la mano a los ayuntamientos para sacar adelante proyectos compartidos. «La unión hace la fuerza, y unidos y unidas somos capaces de superar cualquier reto», añade Gijón.

