Ontinyent recuperará 200 aparcamientos al retirar contenedores para implantar el 'puerta a puerta'

El Ayuntamiento de Ontinyent ha iniciado una intensa campaña informativa para explicar de "tú a tú" a más de 19.000 propietarios fiscales los cambios que va a conllevar la inminente implantación del sistema de recogida de basura "puerta a puerta" para todas las fracciones de residuos.

Frente a las suspicacias y resistencias que comporta un cambio de hábitos de tal magnitud, el consistorio se ha marcado el objetivo de ofrecer la máxima información y las mayores comodidades posibles a la población como antídoto para evitar especulaciones y que todo funcione correctamente.

En una rueda de prensa ofrecida este miércoles, el alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, ha comenzado su intervención recordando el contexto legal impuesto por la Unión Europea y el Gobierno Central, que obliga a cumplir unos porcentajes de reducción de residuos en todas las fracciones, con tal de avanzar hacia una mayor sostenibilidad. Ante esta disyuntiva, el gobierno de Ontinyent planteó varias alternativa. "Algunas ciudades han apostado por la contenerización, lo que hubiera implicado multiplicar por tres los contenedores que ahora tenemos e instalar 600 más, eliminando plazas de parking y generando nuevos rincones de suciedad que acaban haciendo más fea la ciudad", ha asegurado Rodríguez.

Frente a este escenario, el ayuntamiento ontinyentí ha optado por dar un salto en el sistema de "puerta a puerta" que ya se aplicaba en gran parte de la población para la fracción orgánica, extendiéndolo al resto de residuos. Según el alcalde, se trata de "hacer mejor lo que ya sabemos hacer bien". De este modo, incide, "no incrementaremos los rincones de suciedad, recuperaremos 200 plazas de aparcamiento y facilitaremos al máximo al vecindario que pueda hacer lo que ya está acostumbrado: bajar la basura a la puerta de casa. Lo único que tendrán que ver es en el calendario qué día tienen que bajar cada residuo correspondiente", ha ahondado Rodríguez.

El primer edil ha reivindicado con "orgullo" que Ontinyent va a ser "pionera" porque ninguna otra ciudad de su tamaño ha apostado hasta ahora por el "puerta a puerta", el modelo considerado más eficiente por la Unión Europea. En ese sentido, ha recordado que en el pasado la localidad ha llevado a cabo "muchas cosas que hicieron que nos tildaran de locos o fantasiosos". "Si hace unos años hubiéramos dicho que Ontinyent iba a acoger una facultad de Veterinaria la gente se hubiera reído", ha citado como ejemplo, junto con otras iniciativas como el autobús urbano gratuito, el sistema de bicicletas eléctricas, el Ontinyent Participa o la adquisición de 41 inmuebles de Cantereria para transformar el lecho del Clariano en un parque inundable antidanas. "Somos una ciudad pionera que tiene que hacer de la necesidad virtud", ha manifestado Rodríguez.

"El gobierno de Ontinyent no decide cambiar el sistema de basura, pero no podemos ser insumisos a la legislación que hay que cumplir. Lo que hacemos es buscar el sistema que más se parece al que ya tenemos, que va a ser más fácil para el vecino, va a permitir recuperar espacios públicos y que desaparezcan paulatinamente determinados rincones de suciedad", ha proseguido en su intervención el alcalde, para quien "innovar está en el ADN de Ontinyent". "El gran esfuerzo del equipo de gobierno desde ahora y hasta la implantación del nuevo modelo es el de informar. Lo más importante es que haya información, porque cuando no la hay se da pábulo a la especulación", ha apuntado, antes de marcar el desafío futuro de instaurar el pago por contribución: que cada ciudadano pague por los residuos que realmente produce y se visualice en la factura el esfuerzo de quien recicla. Un ejercicio de "justicia tributaria".

La regidora de Sostenibilidad de Ontinyent, Sayo Gandia, ha desgranado los pormenores de la campaña informativa que está desplegando el consistorio para que el conjunto de la población vaya interiorizando el cambio de hábitos antes de la puesta en marcha del nuevo sistema "Partimos de un cronograma exhaustivo donde se han tenido en cuenta todas las necesidades de información de cada persona. No vamos a explicar las cosas de forma genérica, sino dirigiéndonos específicamente a cada comunidad de viviendas, a cada persona, a cada empresa", ha indicado.

Visitas in situ y comunicaciones personalizadas

El ayuntamiento ya ha mantenido contactos con los 248 grandes productores de basura de la ciudad y ha comenzado a repartírles el material necesario para el puerta a puerta. "Nos hemos dirigido a ellos personalmente, primero haciendo visitas in situ en sus locales para estudiar qué capacidad tienen para hacer esa separación. Después se organizaron reuniones de mañana y tarde para explicarles cómo va a funcionar el reparto de material y cómo tienen que recogerlo, siempre dando tranquilizando a la gente de que el ayuntamiento está aquí para facilitar el camino que todo el mundo tiene que hacer para comenzar a cumplir la ley", ha explicado Gandia.

El siguiente paso ha sido iniciar las reuniones con los presidentes de comunidades vecinales de diez o más viviendas, con tal de explorar la logística y la capacidad de cada edificio para almacenar los nuevos contenedores. El primer encuentro fue este martes y en él los representantes vecinales manifestaron sus dudas y consultas sobre el sistema. Al mismo tiempo, han comenzado también las reuniones con los grupos de viviendas, a las que se está desplazando una educadora ambiental que explica a los vecinos cómo deben hacer las cosas. Luego vendrán las reuniones de más gran volumen a las que se irá convocando a todos los vecinos. Así hasta llegar a las 19.900 unidades fiscales registradas en Ontinyent.

"La fase más importante de la implantación de este servicio es la informativa: que todo el mundo sea conocedor de cómo se va a hacer", recalca la concejala. Antes de las reuniones se enviaron cartas a los domicilios y las empresas. Además, el ayuntamiento va a poner en marcha una oficina informativa que estará ubicada en la calle Mayor, junto con tres teléfonos de contacto donde los vecinos podrán preguntar todas las dudas del servicio, una página web y una app en la que se podrá consultar cómo repercute el descenso en la generación de residuos en la tasa de basura. "Hemos puesto todas las facilidades del mundo. Para la gente mayor que no puede desplazarse podrán ir las educadoras ambientales a explicarles el modelo in situ en sus domicilios. Vamos a dirigirnos a la gente de tú a tú para darles tranquilidad. Cuando comience el sistema se darán cuenta de que es mucho más fácil de lo que piensan: ya hay muchos pueblos que lo están haciendo y no está siendo ningún problema", apostilla Sayo Gandia.