"Mientras un regidor critica los pasos elevados... los atropellos de gatos se suceden"

Las imágenes no son agradables. Las voluntarias del programa Xatigats -financiado por el Ayuntamiento de Xàtiva- han recogido a un gato atropellado en la ciudad por un conductor.

Según confirman tras ser preguntadas por Levante-EMV, "el gato atropellado está hospitalizadeo. Tiene una fractura en la pata y un neumotórax que parece estar evolucionando bien. Es de colonia, conocido. Le llaman Camilo. Por ahora, las vísceras las tiene bien y parece que irá evolucionando positivamente. En breve lo operarán y el coste de la son 1.600 euros. Ya le hemos encontrado una casa de acogida para que se recupere".

Y no han dudado a la hora de pedir "responsabilidad" al volante. Y han criticado una reciente publicación realizada por un regidor del Partido Popular sobre los pasos elevados. La polémica está servida: "Mientras un regidor de Xàtiva se dedica a hacer videos criticando los pasos elevados, hay que recordar cuál es su función real: reducir la velocidad de los vehículos y salvar vidas. Hoy nosotros hemos recogido el enésimo gato atropellado por exceso de velocidad en nuestra ciudad. Los pasos elevados no son ningún capricho: están para frenar la velocidad de los coches y salvar vidas. La diferencia entre ir a 20/30 o a 50 es crucial. La velocidad mata. Hoy ha sido un gato. Mañana puede ser un niño o una persona mayor", exponen.

"Hablar de bastidores y llantas mientras se pierden vidas es indecente. Conducir a la velocidad adecuada no daña el coche, daña la indiferencia. Ya está bien. Ve despacio y respeta las velocidades. Todo lo que no sea esto es demagogia barata e irresponsable", apostillan desde Xatigats.

En la publicación realizada, el regidor David Oltra explicaba que "el otro día vino una clienta bastante molesta al taller. Se quejaba de la cantidad de badenes que hay por toda la ciudad, y de lo que está sufriendo si coche a causa de estos. ¿Habéis notado ruidos, golpes o vibraciones después de pasar por algunos?", aumentando sus críticas en el vídeo que la acompañaba.