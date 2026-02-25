El textil de la Vall d'Albaida encadena tres años de caída en la facturación

No acaba de despejarse el panorama para el textil autonómico, cuyo mayor centro de producción se encuentra situado en el clúster formado por las comarcas alicantinas de l'Alcoià y El Comtat y la valenciana de la Vall d'Albaida. Y es que pese a que las exportaciones han mejorado en 2025 después de un largo periodo de contracción, la caída registrada en el consumo a nivel nacional ha vuelto a tirar hacia abajo de la cifra de negocios, que ya encadena tres años consecutivos de descenso. Las empresas de la zona, en total, facturaron 2.186 millones de euros, en lo que representa un retroceso del 1,3 % con relación al mismo periodo anterior. El sector, asimismo, perdió 43 firmas, después del leve repunte registrado en 2024.

El textil supo apañárselas en pandemia con su apuesta por la fabricación de mascarillas y prendas sanitarias, así como por el aumento de las ventas en los tejidos para el hogar, habida cuenta que muchas personas decidieron invertir en la renovación de sus casas en pleno confinamiento. Este dispendio, sin embargo, no se ha mantenido en los años posteriores, cuando gran parte de los consumidores ha preferido trasladar el gasto a los viajes y al ocio. Y esa es una dinámica que se mantiene, sobre todo en el ámbito nacional.

Fabricación de hilo en una empresa alicantina. / Juani Ruz

Así se ha puesto de manifiesto en 2025, ejercicio en el que, pese a que las exportaciones han crecido un 4,6 %, hasta los 1.086 millones de euros, no han servido para compensar la atonía en la que se encuentra instalado el mercado interno. Tanto es así que la cifra de negocio ha vuelto a retroceder, no de forma muy acusada, aunque sí lo suficiente para que se hayan perdido 29 millones con relación al año anterior.

También el número de empresas ha descendido, en este caso un 3 %, lo que ha dejado el número total en 1.397. El empleo, por su parte, se ha mantenido prácticamente estable, toda vez que el sector cuenta en la actualidad con 21.673 trabajadores, lo que apenas supone un ligero descenso del 0.4 %.

La evolución registrada por el textil autonómico a lo largo de este último ejercicio, en cualquier caso, apenas difiere de la situación por la que ha atravesado el sector a nivel nacional, que está afectado por los mismos condicionantes.

Transición

A la hora de valorar el panorama, el presidente de la Asociación de Empresarios Textiles de la Comunidad Valenciana, Pepe Serna, señala que "estamos atravesando por unos años de transición, en el que el consumo a nivel nacional, sobre todo, pero también europeo, está yendo a la baja. Y todo eso, además, en un contexto en el que hay una fuerte producción extranjera, con tejidos y prendas que en muchas ocasiones suponen una competencia desleal". A ello hay que añadir, remarca Serna, la incertidumbre que impera en los mercados como consecuencia de la guerra arancelaria de Donald Trump y los conflictos internacionales.

Con todo, y como suele suceder en estos casos, la cosa va por barrios. "Hay empresas y subsectores que están peor que otros, y en la actualidad las hilaturas y los acabados son los que están más tocados", lamenta.