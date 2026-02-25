A la venta otro histórico palacete de más de 1.000 metros cuadrados en el casco antiguo de Xàtiva

Los carteles de "se vende" proliferan en las casas del casco antiguo de Xàtiva, pero no todos los inmuebles que salen al mercado tienen las dimensiones y la historia del enorme palacete que se alza majestuoso en el número 6 de la plaza Mossen Urios, catalogado como la Casa dels Quadrado en el Plan Especial de protección del centro histórico.

Con más de 1.000 metros cuadrados de superficie construida, tres plantas en altura y cuatro siglos a sus espaldas, una inmobiliaria con sede en Madrid ha desplegado un gran anuncio en la fachada del edificio -en una ubicación privilegiada a tiro de piedra de la Seu y la plaza del Mercat- con un llamativo mensaje: "No todos los días se vende una joya como esta". Su precio de salida lo atestigua: 600.000 euros.

La oferta desliza que el inmueble puede transformarse en "seis viviendas con gran potencial" y deja claro a qué sector se dirige la posible venta: "ideal para inversión o reconversión a apartamentos turísticos", reza el texto de la inmobiliaria. "Una oportunidad única para quienes buscan rentabilidad y ubicación en una de las ciudades más bonitas e históricas de Valencia", apostilla el anuncio.

En el Diplomatari inèdit de Xàtiva, el historiador Mariano González Baldoví documenta las diferentes familias que habitaron la casa señorial -casualmente ligada a parientes suyos durante una larga etapa- y sitúa sus orígenes con anterioridad a la quema de la ciudad a manos de las tropas borbónicas, probablemente en el siglo XVII. La ausencia de elementos constructivos medievales o góticos en el complejo, junto con la antigüedad de unos arcos presentes en la planta baja y el estado de los sillares así lo parece indicar.

Una de las estancias de la majestuosa casa de la plaza Mossen Urios. / Levante-EMV

El colosal estudio del erudito y académico de Bellas Artes de San Carlos mantiene que el edificio actual fue posiblemente levantado por el velluter Valero Quadrado Requena (1615-1670) o por su hijo, el mercader Valero Quadrado Badenes, nacido en 1648. Un linaje de orígenes humildes que protagonizó una subida destacada en el ascensor social.

Posteriormente, la casa perteneció al nieto de este último, Casildo Quadrado Martí y, a la hija de este, Cayetana Quadrado Llinàs, casada con Leonardo Baldoví. A mediados del XIX era propiedad del comerciante Federico Mata, mientras que hacia finales de ese siglo pasó a manos del médico Balbino Morales Pla -hermano de un general- y más tarde a su hermano, Gabriel Morales Pla. La poeta, profesora y ensayista Nieves Fernández Baldoví fue la última moradora del inmueble -junto a su hermana, la enfermera y pintora Mercedes F. Baldoví- y la dejó en herencia tras su fallecimiento, en 2017 a los 89 años de edad. Nieves fue una inquieta creadora que llevó a Colombia la obra de Lorca y que colaboró con el maestro Rodrigo, quien puso música a una pieza suya en los años 60 del pasado siglo.

Un escudo heráldico de piedra en la portada

El caserón conserva en su portada un elemento histórico protegido: un escudo heráldico de piedra del siglo XVIII que fue trasladado en la década de los 60 desde la antigua casa de la calle Engai -derruida en 2013- que perteneció al notario Vicente Morales Rovira, a quien se le reconoció la condición de noble.

El edificio, levantado sobre un solar de 460 metros cuadrados, aparece entre los inmuebles con protección parcial en el Plan Especial del centro histórico de Xàtiva, referenciado como la Casa dels Quadrado.

En la visita virtual que puede realizarse al palacete a través de la web de la inmobiliaria se observa aún en la entrada un antiguo Seat 127, junto con unas grandes estancias que impresionan. En 2024, este diario ya se hizo eco de que se había puesto a la venta la gran casa contigua a esta en la plaza Mossen Urios, con una tipología muy similar. El anuncio la ofertaba subrayando sus 500 años de historia, su impresionante patio, con un arco de piedra y sus 1.500 metros cuadrados de superficie construida.

Son diversos los casos de antiguos palacetes o incluso viejos conventos que se encuentran a la venta en el centro histórico de Xàtiva. La Generalitat se comprometió a comprar alguno de ellos para acondicionar viviendas para jóvenes, pero la adquisición se frenó con el cambio de gobierno en 2023 y aún no se ha retomado. Pese a su gran potencial, tampoco terminan de florecer proyectos hoteleros o de otro tipo que revitalicen estos grandes edificios.