Xàtiva pone en marcha la Escuela de Pascua 2026 para facilitar la conciliación familiar

El Ayuntamiento de Xàtiva impulsa un año más la Escuela de Pascua, un recurso educativo y lúdico pensado para facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral durante el período no lectivo de Semana Santa y Pascua. La Escuela de Pascua 2026 se celebrará los días 2, 7, 8, 9, 10 y 13 de abril en el CEP Gozalbes Vera, con un horario general de 9 a 13 horas. Además, se ofrecerá un servicio gratuito de acogida de 8 a 9 horas y de 13 a 14 horas, con el objetivo de adaptarse a las necesidades de las familias.

La actividad está dirigida a niñas y niños de 2 a 12 años y tiene un precio único de 50 euros. Las inscripciones estarán abiertas del 2 al 23 de marzo y se realizarán a través del formulario en línea habilitado mediante código QR o enlace.

Para cualquier incidencia o consulta, las personas interesadas pueden contactar con la organización a través del correo electrónico escolesvacacionalsxativa@gmail.com o del teléfono 692 72 75 62, en horario de atención de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 horas.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Xàtiva reafirma su compromiso con las políticas de apoyo a las familias y la oferta de actividades educativas de calidad durante los períodos vacacionales.