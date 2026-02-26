Aitana Benito, del CAX Orientació, se proclama subcampeona de España

El CAX Orientació se ha alzado con la medalla de plata en el Campeonato de España de Orientación a pie 2026, celebrado el pasado fin de semana en Málaga. La deportista setabense Aitana Benito se proclamaba subcampeona de orientación sprint en la categoría F-12. En el campeonato se disputaron carreras de las modalidades de Relevos Mixtos, de Knock-Out Sprint y Distancia Sprint. Las carreras estuvieron organizadas por el Club de Orientación de Málaga (COMA) y participaron unos 1.000 corredores y unos 100 equipos. Del CAX Orientació participaron 4 orientadores.

Aitana Benito durante la prueba en el Campeonato de España de Orientación, en Málaga. / CAX Orientació

El sábado 21 de febrero se disputaba el Campeonato de España de Relevos Mixtos en la localidad de Alhaurín el Grande, donde el equipo Cadete-2 CV en el cual participaba Arnau Benito (CAX Orientació) junto a Blanca Abellan, Aitana Córcoles y Valeria Rico (Colivenc) conseguían la 5ª posición. En Open Roig (categoría no oficial), el equipo formado por Paco Benito (CAX Orientació), Franck Guerin (Orientabonito), Jesús Gil y José Ramal (Colivenc) entraban en la 3ª posición. Sin casi descanso, los corredores se desplazaban a la localidad de Coín para disputar la primera edición del Campeonato de España de Knock-Out Sprint.

Arnau Benito, del CAX Orientació, en la prueba de Málaga. / CAX Orientació

El domingo 22 de febrero, el CAX Orientació se desplazaba hasta Marbella para participar en el Campeonato de España de Orientación Sprint. En esta prueba, Aitana Benito (CAX Orientació) entraba a la meta en 2ª posición y se proclamaba subcampeona de España de Orientación Sprint 2026 en la categoría F-12.

La puntuación final del CAX Orientació en el CEOP-1 Sprint 2026 ha sido de 224’42 puntos y se sitúa en la 49ª posición. A principios del mes de abril se celebrará la segunda parte del Campeonato de España, en las modalidades de Distancia Media, Larga y Relevos Clásicos, en tierras de la provincia de Lleida. Estas pruebas estarán organizadas por la Federació de Curses d'Orientació de Catalunya (FCOC).

Noticias relacionadas

Paco Benito, del CAX Orientació, en la competición en Málaga. / CAX Orientació

Jornada Escolar de Orientación

El CAX Orientació continúa con la promoción del deporte de las carreras de orientación. Para el sábado 28 de febrero, el polideportivo de Les Pereres de Xàtiva, se celebrará la 3ª prueba de la Lliga Escolar Zona Nord d’Orientació. La jornada transcurrirá durante la mañana y para participar en esta actividad habrá que apuntarse hasta del jueves 26 de febrero. En esta jornada se podrán realizar varios juegos de orientación así como las pruebas de correlí y las actividades con el mapa de distancia corta y larga. Los participantes podrán participar en la modalidad de MBT-O, solo tienen que llevar su bicicleta y el club les dejará el portamapas. También habrá un recorrido de iniciación para adultos. Todas las actividades se desarrollarán por el interior de las instalaciones de Les Pereres. Esta liga está organizada por la Fedocv y tiene como finalidad la promoción del deporte de Orientación y, al estar dentro de los Jocs Esportius de la Generalitat, la inscripción será gratuita para el alumnado del País Valenciano de 6 a 16 años.