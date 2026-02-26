Benigànim actualizará el catálogo patrimonial para incorporar cinco yacimientos arqueológicos

Benigànim cuenta con un extenso patrimonio que incluye bienes de interés cultural, de relevancia local y de interés local que están amparados en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos, pero el documento no recoge todos los elementos patrimoniales del término municipal. El ayuntamiento quiere subsanar la “desprotección” de ciertos bienes y tramita la actualización del catálogo para incorporarlos. La Dirección General de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental de la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación acaba de emitir el informe ambiental y territorial estratégico del Catálogo de protecciones-sección patrimonio cultural.

El actual catálogo, aprobado en 2001, deja sin la adecuada protección diversos elementos. El documento incluye un Bien de Interés Cultural (BIC) y no contempla cinco yacimientos arqueológicos declarados con la misma protección cultural. El consistorio considera que el actual documento es “deficitario”, ya que incluye 4 bienes de relevancia local (BRL), dejando sin la protección adecuada 18 ya declarados genéricamente por la ley de Patrimonio, así como 34 elementos susceptibles de catalogación. El catálogo actual incorpora 18 bienes de interés local con protección parcial y 6 con protección ruralentorno. Además, destaca la iglesia de Sant Miquel Arcàngel, un BIC para el que se tramita un plan especial.

Iglesia de Sant Miquel Arcàngel de Benigànim. / Google Maps

La propuesta presentada por el ayuntamiento considera potencialmente catalogables 10 BIC, entre ellos los 5 yacimientos arqueológicos, 27 BRL y 34 bienes catalogados, además de otros 34 bienes potencialmente catalogables. La iniciativa pretende incorpora al catálogo “bienes inmuebles que por sus valores culturales requieren un régimen de conservación específico y, en su caso, la adopción de medidas cautelares de protección o de fomento y puesta en valor”. Añaden que algunos bienes de relevancia local, “declarados genéricamente por la ley de patrimonio, no están incluidos en el catálogo actual y es necesaria su incorporación”.

Así, destacan los cinco yacimientos arqueológicos. El de La Solana, situado al norte del núcleo urbano, en la sierra del mismo nombre, un yacimiento íbero que conserva restos de construcciones y silos en forma de campana, y del que se rescataron abundantes restos cerámicos. El yacimiento de La Sima de l’Or, una cueva sepulcral eneolítica, también ubicada en la sierra de la Solana y próxima a la ermita, de donde se recuperaron restos humanos, piezas de silex, puntas de flecha y cuentas de collar de hueso y piedra, según reseña la ficha documental. El yacimiento íbero del Portixol, del que se recuperaron fragmentos de cerámica, también será incluido en el catálogo, así como el de la Perriera, una villa romana situada al suroeste de la población; y el yacimiento Benalfaraig o Benalfaig, que corresponde a una alquería islámica en la ermita del Niño Jesús, junto a la vía del ferrocarril.

Benigànim también adecuará la custodia de bienes que actualmente disponen de una protección parcial. Estos elementos con protección parcial son el Antiguo Hospital; la casa paterna de la Beata Inés; el antiguo cuartel de la Guardia Civil; la antigua casa de Doña Leonor Ortiz, actual centro de salud; edificios de la calle Moncada; la Casa Ribelles, ubicada en la Plaça Major; así como edificios de las calles Església, Marqés, Pare Escampe, San Miguel, calle València y Sant Roc. También se mejorar la protección de las casas de campo El Coronado o El Coronal, la Casa La Torrella, casería La Torrella Nova, las neveras de la zona Carrascal y Azagado, la senia-balsa y pozos y canteras, que actualmente están considerados bienes de interés local con protección rural-entorno. La actualización del catálogo también permitirá corregir algunos errores en las parcelas o las coordenadas de algunos elementos, como la ermita de Sant Dídac, cuya coordenada plasmada en el catálogo es errónea.

El Ayuntamiento de Benigànim plantea 105 elementos potencialmente catalogables. 56 de ellos se encuentran en suelo no urbanizables y el resto se sitúa en suelo urbano o urbanizable. La actualización del catálogo busca, además de cumplir con la legislación, generar un marco para preservar los valores culturales de Benigànim.