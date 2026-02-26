Se desploma el cristal del histórico reloj dels Quatre Cantons de Xàtiva sin causar heridos
Un fragmento considerable del centenario elemento comercial ubicado en el cruce entre las calles Botigues, Trobat y Font d'Alós ha caído a la vía pública a primera hora de esta tarde
Ha ocurrido a primera hora de la tarde de este jueves. Un fragmento considerable del emblemático reloj centenario situado en los Quatre Cantons de Xàtiva se ha desplomado sobre la vía pública. El elemento caído es un recubrimiento circular acristalado que podría haber causado graves daños a un viandante. Afortunadamente, no ha habido que lamentar heridos. Su impacto contra el suelo ha hecho añicos el vidrio.
Un vecino ha alertado del desprendimiento pasadas las 16 horas. En torno a las 16.32 horas, un operario del servicio municipal de limpieza ha procedido con diligencia a retirar el elemento circular -introducido en una furgoneta- y a barrer con una escoba los cristales esparcidos, que han sido introducidos en un capazo.
El reloj publicitario que ha protagonizado el incidente pertenecía a la antigua joyería y relojería de Xàtiva A. Reig. Actualmente, está anclado a la fachada de una tienda de ropa ubicada en la esquina comercial del intrincado cruce de calles que forman Botigues, Font d'Alós, Trobat y Jacinto Castañeda, en el entorno de la plaza del Mercat.
El historiador Josep Lluis Cebrián i Molina describió hace unos años el "estilo modernista" de los "retorcidos hierros" que sostienen el reloj, que según el especialista "pertenece a la categoría de los relojes eléctricos, una tecnología que comenzó a implantarse en el siglo XIX, especialmente en las estaciones ferroviarias". Junto con la Campana, l'Arruixadora o el Barco, el llamativo reloj constituía en su época uno de los reclamos más característicos del comercio setabense.
