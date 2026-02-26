¿Por qué incineran a Antonio Tejero en Xàtiva y no en Alzira donde falleció?

Una coincidencia, consecuencia de un trámite administrativo. Antonio Tejero Molina -el guardia civil que protagonizó la intentona de golpe de Estado del 23F- falleció ayer por la tarde en Alzira. Y hoy será incinerado y despedido en el crematorio de Xàtiva.

Muchos son los setabenses y pobladores de municipios cercanos que se han levantado hoy la noticia. Muchos se preguntan por qué la familia ha elegido la capital de la Costera para dar el último adiós a Tejero. Y todo apunta a un tema administrativo. A una carambola del destino. Al parecer, el seguro contratado cubre el servicio en el crematorio emplazado en Xàtiva. De ahí el traslado desde Alzira. No hay ninguna vinculación directa -ni familiar ni emocional- de Antonio Tejero y su entorno con la capital de la Costera.

Eso sí, los caprichos del azar discurren por caminos inescrutables. Y han obrado una doble e inesperada coincidencia con la muerte del brazo ejecutor del 23-F: Antonio Tejero Molina no solo exhaló su último suspiro el mismo día en que se desclasificaron los papeles secretos del frustrado golpe de Estado, sino que su capilla ardiente se ha instalado en Xàtiva, la ciudad en la que, allá por 1977, comenzó a fraguarse la conspiración militar que desembocó en el levantamiento.

Los restos del que fue teniente coronel de la Guardia Civil son velados por familiares y amigos íntimos desde primera hora de este jueves en el tanatorio de Servisa. Patrullas de Policía Nacional y Guardia Civil peinan de manera continuada la zona para vigilar que no se producen incidentes.

De momento, en las inmediaciones del complejo funerario únicamente se concentran periodistas, a quienes el guardia de seguridad ha pedido no cruzar el umbral de la entrada. No se admite la entrada a nadie ajeno al círculo íntimo del golpista. Así lo ha pedido la familia. Por ahora, algún seguidor aislado se ha acercado a interesarse por la ceremonia de despedida y se le ha invitado a salir, pero no se ha visto un desfile de visitas ni grupos de 'fans' manifestando su apoyo.

El tanatorio se sitúa en la rotonda del principal acceso a Xàtiva por carretera, un punto de mucho tránsito durante todo el día. Desde los vehículos, cuyos ocupantes giran la cabeza para comprobar por qué hay tantas cámaras en la zona, que atraviesan la zona se han oído algunos gritos. Una mujer desde un coche ha entonado un "fascista", mientras que un ciclista ha lanzado un "¡Tejero! con el puño en alto.

En la esquela del fallecido de 93 años se señala que su funeral se celebrará en el Tanatorio-crematorio de La Costera, ubicado en otro punto de las afueras de Xàtiva, a las 19 horas.