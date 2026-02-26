Indemnizan con 40.000 € al pintor de Xàtiva Joan Ramos tras la fuga de agua que dañó 133 cuadros en su estudio

El Ayuntamiento de Xàtiva ha reconocido el derecho del pintor Joan Ramos a ser indemnizado con la cuantía de 40.810,70 euros por los graves daños que sufrió su estudio en septiembre de 2021 como consecuencia del reventón que produjo una fuga de abundante agua en el sótano de su inmueble, situado en la Plaça de l'Almàssera, en el barrio del Raval.

El consistorio ha declarado su responsabilidad patrimonial en el incidente por cuanto ha quedado acreditada "la existencia de nexo causal entre los destrozos y el funcionamiento anormal del servicio público, consistente en una avería en la red municipal de suministro de agua potable", según consta en la resolución de la junta de gobierno local aprobada el pasado 16 de febrero.

El pintor presentó el 18 de enero de 2022 una reclamación económica ante el ayuntamiento que acompañó de una relación de 133 cuadros y láminas dañados por las humedades, junto con una valoración particular que situaba el coste de los desperfectos en 55.590 euros, incluyendo la reparación de recubrimiento y pintado de los paramentos y el achique del agua.

El informe de la Policía Local sobre el siniestro dejó constancia de que el reventón en la plaça de l'Almàssera originó importantes filtraciones de agua procedentes de la red municipal a diversos sótanos de la zona. La vivienda de Ramos fue la más afectada, puesto que el agua le entró por toda la pared y anegó su estudio, que atesora una inmensa colección de pinturas y esculturas, además de una habitación con gran cantidad de material en el punto donde la fuga causó mayores destrozos.

El pintor Joan Ramos muestra algunas de sus obras con desperfectos, en 2021. / PERALES IBORRA

Otro informe emitido por el ingeniero técnico de obras públicas adscrito al servicio municipal de Aguas Potables constató que la fuga causante de los daños se localizó en una boca de incendios cercana a la fachada del inmueble afectado. La avería se reparó con carácter inmediato.

Dado que la cuantía indemnizatoria solicitada por el afectado superaba los 30.000 euros, el Ayuntamiento de Xàtiva se vio en la obligación de remitir el expediente del caso al Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, que, en virtud de lo que marca la normativa autonómica, emitió el preceptivo dictamen favorable a la compensación por daños y perjuicios del demandante el pasado 3 de febrero de 2026.

El consistorio setabense ya ha autorizado, dispuesto y reconocido una obligación de gasto de 2.500 euros, que se corresponde con la franquicia establecida en la póliza de seguro de responsabilidad civil concertada con la compañía Zurich. Dicha aseguradora, cuyos servicios periciales rebajaron a 40.810,70 euros el importe indemnizatorio que debía abonarse al interesado (debido a la deducción económica por el salvamento de los cuadros y láminas afectados, del 27%), se hará cargo de asumir el resto del montante admitido (38.310,70 €).

"Estuve un año sin poder pintar"

El pintor Joan Ramos, de 83 años, atiende a Levante-EMV en su casa, desde donde señala que la resolución favorable a su reclamación ha sido "una sorpresa" que no se esperaba cuando han pasado ya cuatro años y cinco meses del desaguisado. "Ha tardado una barbaridad", indica. "Me entraron dos palmos de agua clara. Me echaron a perder una gran cantidad de cuadros y estuve un año sin poder pintar", lamenta Ramos. Si bien el artista exploró la posibilidad de restaurar las obras afectadas, el coste que le pedían por recuperarlas era inviable y le condujo a desechar la idea, en un momento en el que atravesaba una "crisis económica y emotiva muy fuerte", según declaró a este diario. Aunque sufre vértigos y otros achaques propios de la edad, el pintor -con una dilatada y distinguida trayectoria a sus espaldas- sigue mostrando un notable genio creativo y componiendo textos y dibujos.

Noticias relacionadas

La de 2021 fue la segunda ocasión en la que Ramos sufrió daños en su obra pictórica como consecuencia de una fuga de la red de agua municipal, algo que ya le ocurrió durante el mandato del popular Alfonso Rus. En aquella ocasión, los desperfectos afectaron a un centenar de obras y también se le compensó por un porcentaje de las pérdidas. Por otra parte, en 2016, un cuadro de Ramos sufrió un ataque vandálico en una exposición en la Casa de la Cultura de Xàtiva. La obra formaba parte de la V Mostra de Pintura d’Artistes Locals de la Fira de Xàtiva y un vándalo dañó la obra al escribir la palabra «catalanista» en el sobremarco que separa el marco de madera y el lienzo.