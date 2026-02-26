Ontinyent Participa 2026 incorpora un nuevo sistema de votación por puntos para elegir los proyectos ganadores

El Ayuntamiento de Ontinyent ha presentado este jueves una nueva edición del proceso de presupuestos participativos Ontinyent Participa, cuya doceava convocatoria dará comienzo el próximo lunes 2 de marzo con la presentación de propuestas.

Entre las principales novedades de 2026 destaca la implantación de un nuevo sistema de votación por puntos. Las personas participantes podrán seleccionar hasta cinco proyectos, asignándolos 5, 4, 3, 2 y 1 puntos según el orden de preferencia. De esta manera, se pretende priorizar mejor las iniciativas que cada persona considera más importantes. Además, se elimina el mínimo obligatorio de tres proyectos que existía hasta ahora, de forma que se podrá votar un único proyecto o hasta cinco, según la voluntad de cada participante.

Otra de las mejoras introducidas, atendiendo a las peticiones vecinales, será que el orden de presentación de las propuestas en la papeleta o en el listado digital se decidirá por sorteo en el Consell Veïnal, con el objetivo de garantizar la máxima neutralidad.

El alcalde, Jorge Rodríguez, ha asegurado que Ontinyent Participa "fue pionero en su momento y continúa siéndolo hoy en día, también porque hemos sabido adaptarlo y mejorarlo, escuchando la ciudadanía”. El primer edil ha destacado dos elementos que explican la consolidación del programa: “En primer lugar, que aquello que se vota se ejecuta. En estos años se han presentado 48 proyectos, 47 ya están ejecutados y solo queda uno, con una inversión global que ronda los 5 millones de euros”. En segundo lugar, ha subrayado la facilidad para participar, “puesto que la gente puede votar desde casa, con un plazo amplio, y esto hace que año tras año más de 4.000 personas se impliquen. Es una cifra que sorprende en muchos foros donde se habla de participación ciudadana”.

Por su parte, la regidora de Ciudadanía, Inma López, ha remarcado que las cifras logradas por Ontinyent Participa estos años “hablan por sí solas y nos han convertido en un referente. De hecho, otros ayuntamientos se han interesado por nuestro modelo, como fue el caso el pasado año con la visita de representantes municipales de Alcoy”, ha recordado.

Dos semanas para presentar propuestas

En cuanto al calendario, la fase de presentación de propuestas tendrá lugar del 2 al 15 de marzo, periodo en que todas las personas mayores de 16 años podrán registrar sus ideas a través de la web ontinyentparticipa.es. Del 18 al 29 de marzo se desarrollará la fase de filtración técnica para garantizar la viabilidad de las propuestas; posteriormente, del 30 de marzo al 9 de abril, los Consejos Sectoriales y el Consejo de Ciudad seleccionarán las iniciativas que pasarán a la votación final, que se celebrará del 20 de abril al 3 de mayo. La regidora destaca que “se trata de un proceso vivo, que evoluciona y mejora gracias a las aportaciones de la propia ciudadanía, como hemos hecho desde el primer momento”.

Noticias relacionadas

Igualmente, López ha agradecido la implicación del personal técnico municipal, los Consejos Sectoriales, el Consejo de Ciudad, el equipo de dinamización y las asociaciones que contribuyen a fomentar la participación. Desde el Gobierno municipal se ha animado toda la ciudadanía mayor de 16 años a implicarse en esta nueva edición, tanto presentando propuestas como participante en la votación final.