El PP denuncia que el Ayuntamiento de Xàtiva recorta las ayudas al deporte base "mientras sube los impuestos a los vecinos"
El portavoz popular, Marcos Sanchis, critica que el gobierno municipal "no ajuste las ayudas al deporte base, mientras que los precios han subido más de un 15% en los últimos tres años"
El Partido Popular de Xàtiva ha denunciado que el gobierno municipal "mantiene congelada la partida destinada a subvenciones deportivas en torno a los 291.000 euros, una cifra prácticamente idéntica a la de ejercicios anteriores pese al fuerte incremento del coste de la vida".
Así, recuerdan que "según los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística, el IPC fue del 8,4% en 2022, del 3,5% en 2023 y cercano al 3% en 2024. En conjunto, los precios han aumentado más de un 15% en apenas tres años".
"Aplicando ese incremento acumulado, la partida destinada al deporte debería situarse hoy en aproximadamente 334.650 euros para mantener el mismo poder adquisitivo que hace tres ejercicios. Es decir, los clubes están perdiendo en términos reales alrededor de 43.650 euros", critican.
“Esto no es una opinión, son matemáticas. Si los costes suben más de un 15% y la ayuda no se actualiza, el club pierde capacidad económica. Y cuando pierde el club, pierde el deportista”, ha señalado el portavoz popular, Marcos Sanchis.
El Partido Popular ha reafirmado "su compromiso firme con el deporte base como herramienta de crecimiento personal, educación en valores y cohesión social".
“Creemos profundamente en el deporte como escuela de vida. Forma en disciplina, esfuerzo, compañerismo y superación. Es una inversión en nuestros niños y en nuestra sociedad. No puede ser que el Ayuntamiento mire hacia otro lado mientras los clubes asumen solos la subida de precios”, ha afirmado Sanchis.
Además, el PP ha recordado que "el gobierno municipal ha incrementado la presión fiscal en aproximadamente 2 millones de euros más para los vecinos de Xàtiva en los últimos ejercicios".
“Los ciudadanos pagan más impuestos, pero ese esfuerzo no se traduce en reforzar el deporte local. Si se suben 2 millones de euros en impuestos y no se destinan ni 43.000 euros a compensar la inflación en las ayudas deportivas, algo falla en las prioridades del gobierno”, ha denunciado el portavoz popular.
Para el Partido Popular, "congelar el presupuesto en un contexto inflacionario no es estabilidad, es un recorte silencioso que perjudica directamente a los clubes y a las familias".
“El deporte base no puede ser el que pague la mala planificación económica del gobierno municipal. Si de verdad creemos en el deporte, hay que demostrarlo en el presupuesto”, ha concluido Marcos Sanchis.
El PP exigirá que "el Ayuntamiento actualice las subvenciones deportivas conforme al coste real de la vida para que nuestros clubes no sigan perdiendo capacidad año tras año".
