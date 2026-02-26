El profesor y politólogo Josep Guia visitará el IES Simarro de Xàtiva

El Ateneo Filosófico de Xàtiva (AFX) ha organizado para este viernes una conferencia del profesor y politólogo Josep Guia que pretende "sacudir el debate público sobre la identidad valenciana en un momento de máxima tensión educativa y cultural". El acto, bajo el título "El País Valenciano, entre la catalanidad originaria y la castellanización sobrevenida", tendrá lugar a las 18:30 h en el salón de actos del IES Dr. Lluís Simarro de Xàtiva.

Josep Guia (València, 1947), es doctor en Matemáticas y en Filología Catalana (UV). Los organizadores del encuentro exponen que "es una de las voces más coherentes del intelectualismo comprometido. Es una figura clave en la extensión y consolidación del PSAN en el País Valenciano, del cual ha sido el líder histórico. Su trayectoria une el rigor académico con la militancia del comunismo independentista. Desde una óptica marxista, Guía sostiene que la liberación nacional de los Países Catalanes es indisociable de la liberación social, una premisa que ha defendido durante más de medio siglo de lucha".

La charla, que presentará el dramaturgo y doctor en EFE Pere Molina (UV), llega en medio de la polémica reforma del currículum de valenciano, que pretende excluir los referentes literarios catalanes de la enseñanza. En su intervención, Guía partirá de la base de la "catalanidad originaria, que ya defendía Joan Fuster a Nosaltres, els valencians (Ediciones 62, 1962), y abordará el problema de la castellanización y el relato manipulado a posteriori sobre la Conquista de Jaime I, para justificar la fragmentación cultural actual", exponen desde el Ateneo.

Las mismas fuentes alertan de que "este intento institucional de cortar los vínculos culturales nos aboca a un 'transhumanismo vacío', donde la identidad se convierte en un producto de consumo sin raíces. En un mundo dominado por la inmediatez de la inteligencia artificial y los algoritmos que sustituyen el pensamiento crítico, el AFX reivindica el ejercicio de pensar la historia como un acto de resistencia". «Si perdemos la facultad de entender de donde venimos, seremos incapaces de decidir hacia donde vayamos como pueblo», como dijo Muriel Casals, la presidenta de Òmnium.