El PSPV de l'Alcúdia denuncia la pérdida de 8.466 euros en intereses tras la renuncia a una subvención

El portavoz del PSPV de l'Alcúdia de Crespins, Roberto Granero, ha denunciado en un vídeo difundido en redes sociales la pérdida de 8.466 euros en intereses de demora tras la renuncia del gobierno del Partido Popular a una subvención concedida en 2022 por la Diputació de València, dentro del programa Reacciona.

La ayuda, dotada con 80.000 euros, estaba destinada a la remodelación de la plaza de la Iglesia y a la renovación de la red de abastecimiento de agua potable y saneamiento. El 28 de diciembre de 2022, la Diputació había ingresado ya 68.000 euros (el 85% del total) en las cuentas municipales, según explican desde el PSPV. Tras el cambio de gobierno en 2023, el ejecutivo del Partido Popular "decidió no ejecutar la obra y anunció la renuncia a la subvención, pero no devolvió los fondos recibidos", exponen. Finalmente, la Diputació ha pedido al ayuntamiento reintegrar los 68.000 euros anticipados y abonar además 8.466 euros en concepto de intereses, según indican los socialistas.

Granero ha señalado que, "además del coste económico, esta decisión ha supuesto una pérdida de tiempo para el municipio". En este sentido, ha afirmado que "se han perdido meses valiosos para mejorar y humanizar una plaza emblemática del municipio". Por otro lado, ha lamentado que “la ciudadanía no puede pagar las malas decisiones de sus gobernantes, porque al final ese coste lo asumimos entre todos y todas”.

Asimismo, el portavoz socialista ha recordado que finalmente el ayuntamiento ha anunciado que la actuación sí se llevará a cabo dentro del Pla Obert d’Inversions de la Diputació de València (2023-2027), lo que, a su juicio, evidencia que "la renuncia inicial fue un error, que ha tenido como consecuencia un coste económico evitable y consumiendo parte del vigente plan provincial que podría destinarse a otra inversión".

Desde el Grupo Municipal Socialista afirman que la ciudadanía de l’Alcúdia de Crespins "merece un gobierno con un proyecto claro y con voluntad de resolver los problemas del día a día, gestionando con responsabilidad y defendiendo los intereses del municipio".