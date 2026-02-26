"Vidas largas, deseos vivos": Ontinyent rompe tabúes sobre la sexualidad en la tercera edad
La programación de Majors Actius incluye un taller sobre esta materia dentro de las acciones para combatir la soledad no deseada
El ciclo también ha incluido una formación sobre fraudes digitales y estafas con la colaboración de la Policía Nacional
El Ayuntamiento de Ontinyent, a través de la concejalía de Majors Actius, ha celebrado este jueves dos de las actividades más destacadas de la programación del primer cuatrimestre, con especial protagonismo para el nuevo taller sobre sexualidad en la tercera edad, una de las principales novedades de esta edición.
La Casa del Delme ha acogido por la tarde el taller “Vidas largas, deseos vivos”, impartido por la asociación Dessex y enmarcado dentro de las acciones municipales de lucha contra la soledad no deseada. La actividad ha ofrecido a las personas mayores un espacio donde abordar con naturalidad cuestiones relacionadas con la afectividad, el deseo, la intimidad y la autoestima en la etapa de la madurez. Las persones asistentes han podido compartir experiencias, inquietudes y reflexiones, contribuyendo a romper estereotipos y tabúes asociados a la sexualidad en edades avanzadas.
La regidora deMayores Activos, Inma López, ha destacado que “la sexualidad forma parte de la vida a lo largo de todas las etapas, y es importante generar espacios donde se pueda hablar con respeto e información, porque esto también es salud emocional y calidad de vida”. Según López, la incorporación de este taller responde a la voluntad municipal “de abordar el bienestar de las personas mayores desde una perspectiva integral, que incluya también la dimensión afectiva y relacional”.
Formación en prevención de fraudes digitales
Por la mañana, el Centre Cívic del Llombo ha sido el escenario de la formación sobre fraudes digitales y estafas, impartida por la Policía Nacional, una actividad que también ha despertado un notable interés entre las personas participantes. Durante la sesión, un agente especializado ha ofrecido consejos prácticos para prevenir cibercrímenes, incidiendo en la seguridad en las compras por internet, el uso responsable de aplicaciones móviles y banca en línea, así como en la detección de las estafas telefónicas más habituales, como por ejemplo la suplantación de identidad o los mensajes fraudulentos que suplantan entidades bancarias o empresas de paquetería.
Entre las recomendaciones, se ha insistido en no facilitar datos personales o bancarios a través de enlaces sospechosos y verificar siempre la información a través de canales oficiales. La regidora ha señalado que esta formación “es fundamental para reforzar la autonomía de las personas mayores en un entorno cada vez más digitalizado, ayudándolas a utilizar las nuevas tecnologías con seguridad y confianza”, agradeciendo su colaboración a la Policía Nacional.
Suscríbete para seguir leyendo
- Educación propone recuperar en las vacaciones de Navidad y Pascua los festivos extra como el 16 de marzo de fallas
- El inicio de las Fallas pasado por agua: qué días va llover según Aemet
- Fallece el técnico que contradijo a Pradas y confirmó que a las 18.36 ya se trabajaba en el Es Alert
- La jueza no se cree a la periodista que comió con Mazón en El Ventorro
- Más de 3.000 personas optan a uno de los 500 puestos de operario en PowerCo, la gigafactoría de Vokswagen en Sagunt
- Un nuevo puente sobre la V-30 exclusivo para el transporte público conectará Xirivella, Aldaia y Alaquàs con València
- Los extranjeros ricos se quedan con los pisos más grandes y lujosos de València
- Una manada de 13 a 15 años viola a una menor en València y difunde luego los vídeos grabados