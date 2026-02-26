"Vidas largas, deseos vivos": Ontinyent rompe tabúes sobre la sexualidad en la tercera edad

El Ayuntamiento de Ontinyent, a través de la concejalía de Majors Actius, ha celebrado este jueves dos de las actividades más destacadas de la programación del primer cuatrimestre, con especial protagonismo para el nuevo taller sobre sexualidad en la tercera edad, una de las principales novedades de esta edición.

La Casa del Delme ha acogido por la tarde el taller “Vidas largas, deseos vivos”, impartido por la asociación Dessex y enmarcado dentro de las acciones municipales de lucha contra la soledad no deseada. La actividad ha ofrecido a las personas mayores un espacio donde abordar con naturalidad cuestiones relacionadas con la afectividad, el deseo, la intimidad y la autoestima en la etapa de la madurez. Las persones asistentes han podido compartir experiencias, inquietudes y reflexiones, contribuyendo a romper estereotipos y tabúes asociados a la sexualidad en edades avanzadas.

La regidora deMayores Activos, Inma López, ha destacado que “la sexualidad forma parte de la vida a lo largo de todas las etapas, y es importante generar espacios donde se pueda hablar con respeto e información, porque esto también es salud emocional y calidad de vida”. Según López, la incorporación de este taller responde a la voluntad municipal “de abordar el bienestar de las personas mayores desde una perspectiva integral, que incluya también la dimensión afectiva y relacional”.

Formación en prevención de fraudes digitales

Por la mañana, el Centre Cívic del Llombo ha sido el escenario de la formación sobre fraudes digitales y estafas, impartida por la Policía Nacional, una actividad que también ha despertado un notable interés entre las personas participantes. Durante la sesión, un agente especializado ha ofrecido consejos prácticos para prevenir cibercrímenes, incidiendo en la seguridad en las compras por internet, el uso responsable de aplicaciones móviles y banca en línea, así como en la detección de las estafas telefónicas más habituales, como por ejemplo la suplantación de identidad o los mensajes fraudulentos que suplantan entidades bancarias o empresas de paquetería.

Formación sobre ciberdelincuencia en Ontinyent. / A.O.

Entre las recomendaciones, se ha insistido en no facilitar datos personales o bancarios a través de enlaces sospechosos y verificar siempre la información a través de canales oficiales. La regidora ha señalado que esta formación “es fundamental para reforzar la autonomía de las personas mayores en un entorno cada vez más digitalizado, ayudándolas a utilizar las nuevas tecnologías con seguridad y confianza”, agradeciendo su colaboración a la Policía Nacional.