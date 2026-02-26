Vivir en el Carraixet: Más de seis años sin poder consumir el agua del grifo

Han pasado más de seis años desde que la Dirección General de Salud Pública envió una notificación oficial por la que restringía el uso del agua de la red pública en la urbanización del Carraixet de Xàtiva. Se definía como «no apta para consumo» y no puede ser bebida ni ser usada para cocinar, preparar alimentos o para tareas de higiene personal. Esto es: el agua solamente puede utilizarse para limpiar o regar, por ejemplo. Esta situación ha causado que los vecinos hayan dicho «basta». En febrero de 2025 protestaron en el pleno y anuncian nuevas movilizaciones si la situación persiste.

El ayuntamiento adquirió el pozo utilizado durante años e instaló una desnitrificadora. Fijaron como fecha oficiosa de la llegada del agua potable marzo de 2024. Sin embargo, tras una inversión de más de medio millón de euros, el proyecto ha naufragado y el agua sigue sin ser potable.

Y los vecinos están «hartos». Piden «soluciones reales». Así lo comentó ayer a Levante-EMV Iván Pla, que reside en la zona con su familia: «Hemos estado en contacto con el consistorio de seguido. Nos han atendido bien, aunque últimamente menos. Una cosa es que nos atiendan y otra que solucionen el problema. Los que llevamos seis años sin poder usar agua del grifo somos nosotros». «Sanidad publicó la instrucción sobre las restricciones, pero mi pregunta es saber si van a hacer algo para que exigir al consistorio que lo arregle, para que haya una solución», prosiguió el afectado. «Nosotros cargamos agua en la Font dels 25 dolls para cocinar y compramos garrafas para beber. Pero estamos viviendo aquí, ¿Cómo te duchas? ¿A base de botellas?, eso es totalmente inviable. Es cierto que compraron la red y el depósito, instalaron una desnitrificadora... pero nada ha funcionado. Alguien ha fallado. Solo pagamos un canon, no el consumo, pero ojalá fuera potable y pudiéramos pagar», manifestó Pla.

«El otro día los vecinos tuvimos una junta. No descartamos movilizaciones si no nos hacen caso. Uno de los vecinos dice que tiene problemas en la piel, hay otro al que le diagnosticaron un virus por bacterias, no sabemos la relación pero no estás tranquilo. Hablamos de nuestra salud», argumentó el residente.

«En la asociación somos unos 50 vecinos, pero hay muchos más afectados, hay mucha segunda residencia o residencia de verano. No todos viven el año entero aquí. La última vez nos dijeron que tienen otro proyecto, que estaba en borrador... pero estamos igual», ahondó el vecino del Carraixet.

«En su momento dijimos que si iban a hacer la vía verde podrían haber apostado por traer el agua desde Xàtiva. No nos hicieron caso. Y los proyectos que han ejecutado no han dado resultado. Nosotros ya llevamos seis años así, es demasiado tiempo», apostilló.

Alternativas «técnicas»

Nacho Reig, teniente de alcalde al Ayuntamiento de Xàtiva, también atendió ayer a este diario para analizar la situación de la red del agua en el Carraixet. Reconoció que «la desnitrificadora no ha funcionado. De hecho, estamos estudiando las posibilidades de denunciar a las empresas responsables del proyecto. Invertimos 500.000 euros y no ha salido como esperábamos. Ahora, estamos estudiando otras alternativas ‘técnicas’ para solucionar el tema».

Así, uno de las propuestas es la utilización de «resinas biológicas»:«Estamos en contacto con la conselleria de Sanidad. Una posibilidad es utilizar unas ‘resinas de intercambio’, pero se genera un residuo en forma de salmuera al que hay que darle salida. El proyecto ha sido enviado a la conselleria de Sanidad».

«Es un tema que está en los presupuestos del Ayuntamiento. Consignamos 120.000 euros para el Carraixet y 70.000 para Torre d’en Lloris. Sanidad nos ha pedido aclaraciones. Esperamos su visto bueno. A día de hoy el Ayuntamiento cobra un canon de saneamiento que va a las arcas de la Generalitat. Es cierto que se dobló de 25 metros cúbicos a 50 metros cúbicos, pero es que hay vecinos con consumos de agua extraordinarios», comentó el representante municipal. Consultado sobre posibles fechas para ejecutar los nuevos proyectos, Reig prefirió ser cauto: «Primero tenemos que contar con el visto bueno de la conselleria, luego licitar y adjudicar antes de ejecutar. No puedo confirmar que se haga este año», expuso. «Hemos invertido una cantidad elevada de recursos municipales. No nos hemos quedado de brazos cruzados. Es cierto que los ciudadanos aún no tienen agua potable. Y estamos estudiando soluciones al problema», finalizó Reig. De momento, los vecinos siguen sin agua potable. Y esperan soluciones al problema.