Xàtiva presenta el cartel de Nits al Castell con Sidonie, El Diluvi, Tardor, Carlos Núñez y Rafa Sánchez

El Ayuntamiento de Xàtiva ha presentado este jueves el cartel del XXVII Festival Internacional Nits al Castell correspondiente a su edición de 2026, con la participación de Andreu Ferre y Flora Sempere, miembros del grupo El Diluvi.

La programación se abrirá el 4 de julio con el músico y experto gaitero Carlos Núñez, que explora el mundo de la música celta y la tradición gallega con una larguísima y reconocida trayectoria a sus espaldas.

El 11 de julio será el turno de Rafa Sánchez, cantante y compositor de La Unión, una de las bandas españolas más emblemáticas de pop-rock de la historia. La semana siguiente, el 18 de julio, tomará el escenario de la fortaleza setabense el grupo catalán de indie-rock Sidonie, que está inmerso en la gira de presentación del disco, Catalan Graffiti, su primer trabajo en catalán,

Otras bandas que no necesitan presentación y que estarán presentes en Nits al Castell son El Diluvi y Tardor, que cerrarán el festival de este año, el 25 de julio, con un recital de marcado por la música folk y pop en valenciano. Después de un tiempo de parada, El Diluvi ha anunciado su esperado retorno a los escenarios para este 2026.

Puntualidad y zona de picnic

La regidora de Cultura de Xàtiva, Raquel Caballero, ha ejercido de conductora en el acto de presentación del cartel. La edil ha explicado que, pese a la acumulación de festivales en verano, Nits al Castell "ofrece la experiencia mágica de disfrutar de un concierto en un castillo". Las entradas comenzarán a venderse el 3 de marzo.

Todos los conciertos se iniciarán a las 23 horas y los autobuses para transportar pasajeros a la fortaleza desde el núcleo urbano de Xàtiva comenzarán a las 20 horas y se sucederán hasta las 22 h, que será el último. "Queremos que todos los conciertos sean puntuales y que no se llegue tarde como otros años", ha explicado. También se habilitará una zona de picnic con 150 mesas y sillas.

Flora Sempere, cantante de El Diluvi, ha declarado que "es un gran placer" regresar al castillo de Xàtiva, donde ya compartió escenario con Tanxugueiras hace unos años.