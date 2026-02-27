Alfarrasí busca a l’Angelet de la Corda de 2026

En el amanecer de cada Domingo de Pascua, Alfarrasí late con una emoción diferente donde las miradas de todo el pueblo se elevan al cielo para contemplar una pequeña criatura que, suspendida en el aire, anuncia la resurrección de Cristo.

Alguien que pasará a ser un símbolo eterno, en el limitado instante en el que dura la representación, en la memoria e identidad colectiva local. Porque en Alfarrasí las tradiciones no solo se celebran, sino que se sienten. Se trata de l’Angelet de la Corda, ese ángel puro que viene a anunciar tan buena nueva, una tradición generacional que forma parte de la identidad de Alfarrasí.

Con todo, el consistorio municipal abre la convocatoria para elegir a L'Angelet de la Corda de 2026, y con ella despierta un sueño que late en el corazón de muchas familias porque en toda enraizada generación de este pueblo valldalbaidino se persigue el privilegio de formar parte de la historia local siendo angelet. Porque ser angelet no es solo vestir alas blancas ni elevarse sobre una cuerda, es convertirse en símbolo de inocencia, esperanza y continuidad sosteniendo con manos pequeñas, en un breve instante, la emoción de todo un pueblo.

Así pues, podrán participar niños y niñas de entre tres y cinco años, cumplidos el día de Pascua; que sean hijos o hijas de padre o madre nacidos en Alfarrasí y estén empadronados en dicho municipio y que no hayan representado a l’angelet en años anteriores. El plazo de presentación de solicitudes será del nueve al trece de marzo, pudiéndose formalizar a través de la sede electrónica o presencialmente en el ayuntamiento, dentro del periodo establecido.

Noticias relacionadas

La elección se realizará mediante sorteo entre los candidatos y las candidatas, y posteriormente se llevará a cabo una prueba para garantizar que se cumplen todas las condiciones de seguridad. Así pues, un año más Alfarrasí volverá a mirar al cielo acentuando la esperanza y la inocencia que se vive en la infancia recordándonos que no debemos perder de vista la ilusión de mirar con la curiosidad de los ojos de un niño. Porque l’Angelet de la Corda no solo representa una tradición, sino que renueva la memoria de quienes estuvieron antes, así como la ilusión de quienes vendrán después.