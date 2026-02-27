La calle se hunde frente al convento de Sant Domènec: "Tengo miedo de que haya otro reventón y mi casa no aguante"

Paredes con humedades, grietas, moho, escalones partidos y desperfectos provocados por la entrada de agua. Dos vecinas que residen justo enfrente del imponente convento de Sant Domènec de Xàtiva, en la calle con el mismo nombre, han querido lanzar un grito de auxilio para pedir que se ponga remedio cuanto antes a los problemas ocasionados por los reventones reincidentes y las fugas procedentes de las deficientes conducciones de agua que atraviesan la zona.

El daño más visible de esta situación se observa a la perfección en la propia calle: el tramo de acera comprendido entre las casas rotuladas con los números que van del 2 al 14 -donde hay instalada una boca de incendios y pasan los desagües- ha experimentado un hundimiento considerable como consecuencia de las filtraciones. El socavón obliga a caminar con cuidado sobre el terreno y ha hecho que los bolardos del enclave bailen con un simple movimiento de mano. Este martes, en la acera había una valla y dos capazos de obra a raíz de otro reventón reparado ese mismo día.

"Tengo esta vivienda desde hace casi 6 años. Cuando la compré en 2019 la calle estaba recta y esto se hunde cada vez más. Tengo miedo de que se produzca otro reventón y mi casa no aguante", expone Eva Chovankova, propietaria del inmueble número 8. En noviembre de 2024, el agua entró a raudales e inundó por completo el sótano, donde tenía su taller de cerámica. "Me entró una cascada por la pared y el agua llegó a alcanzar el metro y medio. El torno lo he tenido que tirar", ahonda. El ayuntamiento le ha compensado económicamente, pero ella pide una actuación integral que elimine las filtraciones y despeje el temor que siente. "He tardado un año para que me pagaran y aún no tengo bastante dinero para arreglarlo", mantiene.

Estado en el que quedó el sótano de una de las casas tras un reventón en 2024. / Perales Iborra

Desde el consistorio de Xàtiva remarcan que hay prevista una obra de una magnitud importante en la zona para renovar la red de agua potable y arreglar la problemática que sufren los vecinos. La inversión se ha cifrado en 36.000 euros y su ejecución se proyecta una vez pasadas las fechas festivas de Pascua. Fuentes municipales también remarcan que los desperfectos reclamados en las casas por fallos en la red municipal son indemnizados.

"La última vez me entraron aguas negras"

"Hemos ido muchas veces al ayuntamiento y no nos dan una solución. A mí me ha entrado el agua dos veces en el sótano, la última eran aguas fecales y está todo que da asco", relata por su parte Ana María García, otra vecina de la calle Sant Domènec afectada por las filtraciones. "No podemos vivir así. Hace falta levantar toda la calle y arreglarla para que no haya más problemas. Me gasté un dineral reformando el sótano y está hecho un desastre, con un olor a humedad insoportable", subraya, haciendo hincapié en el carácter turístico de una zona de Xàtiva muy visitada por su rico patrimonio, pegada al convento de Sant Domènec y a tiro de piedra de la Seu y el antiguo hospital.

"En un año la calle se ha hundido una barbaridad y cada vez más. ¿Si se me cae la casa qué va a pasar?", se pregunta Chovankova. Otros vecinos han sufrido idénticos problemas por las fugas de agua en sus inmuebles.

Ana María muestra los desperfectos en el sótano de su casa. / Perales Iborra

La de los reventones y las filtraciones de agua es una problemática recurrente, especialmente en el casco antiguo de Xàtiva. Este miércoles, sin ir más lejos, este diario se hizo eco de la indemnización de más de 40.000 euros que ha sido reconocida al distinguido pintor local Joan Ramos por los desperfectos que sufrieron más de un centenar de cuadros que tenía almacenados en el estudio de su casa de la plaça de l'Almàssera. El incidente ocurrió en 2021. Esta misma semana también se produjo otro reventón en la red municipal de agua cerca de Sant Domènec, concretamente en la calle Sant Agustí, según denunció la asociación vecinal Casc Antic Digne i Viu.