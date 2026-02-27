Una comisión de Xàtiva aspira a plantar "la falla más pequeña del mundo" con un Raimon en versión "caganer"

Que el mundo de las Fallas está preñado de identidad y tradición es algo que a nadie se le escapa. La gran fiesta valenciana se coordina a base de ritos. Sin embargo, también hay espacio para la experimentación. Para nuevas aventuras que ofrecen una especie de "bocanada de aire fresco", que se saltan el guion establecido.

Así, esta tarde se conocerá el primer ninot de una falla especial. La comisión Passeig Cardenal Serra de Xátiva desvelará el primer "personaje" del montaje con el que aspira a tener el récord Guiness de "la falla más pequeña del mundo". La cita doble -apertura de la exposición del Ninot y entrega de premios- comenzará a las ocho de la tarde en la Casa de la Cultura de Xàtiva.

Desde la comisión setabense no esconden que se trata de un proyecto "disruptivo" y han contado con la participación del escultor digital Carlos Mondrià (Xamberga Estudi): "El proyecto se erige como una obra de vanguardia tecnológica que redefine los límites del arte efímero", destacan.

Asi, desde Xamberga Estudi han realizado un modelado en 3D de los ninots -la altura máxima de la falla es de 7 centímetros- y desde la agrupación defienden la elección del artista: "Su dominio absoluto de las herramientas 3D ha permitido ejecutar una pieza con una resolución y detalle que desafían la percepción humana a simple vista. La tecnología de vanguardia permite explorar nuevos límites. No se trata simplemente de una miniatura, sino de un ejercicio de micro-arte digital donde la complejidad de la escultura y la carga satírica se concentran en un espacio mínimo".

Un Raimon "caganer"

Así, en la exposición del Ninot de Xàtiva que se inaugura esta tarde se podrá ver el primer personaje de esta experimental: un Raimon en versión "caganer". El cantautor es uno de los baluartes de la cultura setabense y el lema de la sátira elegido es "Ai! un Vent, en el convent". "Es una pieza cargada de una mordacidad excepcional. Inspirada en la icónica canción 'Al Vent' del cantautor setabense Raimon, la figura presenta al artista en una audaz versión caganer suspendida sobre una nebulosa. Esta nube simboliza la poca visibilidad a futuro del proyecto situado en el Convento de Santa Clara, los nuevos juzgados y el Centro Cultural CRAC", exponen. A su vez, desde la comisión Passeig Cardenal Serra comentan que quieren lanzar "una crítica feroz al conflicto sobre la viabilidad del proyecto, parodiando bajo el amparo de la canción de Raimon que, demuestra a la postre que 'la cosa no està gens clara'. Es la demostración definitiva de que el micro-arte puede contener una carga social de dimensiones monumentales", apuntan.

Rumbo al Guinness World Record

El ninot que se presenta hoy actúa "como el primer testimonio físico de la falla en miniatura" y la comisión ya ha iniciado formalmente el proceso para abrazar el récord Guiness. De momento, han enviado toda la documentación necesaria a la organización de Guinness World Records con el fin de que la "plantà de la falla completa, que tendrá lugar el próximo 15 de marzo, sea validada próximamente como la más pequeña jamás construida en la historia a nivel global".

"Invitamos a todo el interesado a que pase por la Casa de la Cultura para admirar el trabajo de Xamberga Estudi. Es una oportunidad única de ver cómo el micro-arte y la vanguardia digital se unen para intentar poner a nuestra ciudad en el libro de los récords con una falla que, siendo diminuta, nace con una vocación monumental", afirman desde la comisión Passeig

Rafa Morata, miembro de la agrupación fallera setabense, ha atendido a Levante-EMV y ha explicado que "nuestra intención es ofrecer algo diferente, queremos que la experimentación sea de alguna parte de la identidad de nuestra comisión. Es una falla en miniatura, pero todo está hecho a propósito. Queremos que la gente piense, que vea cosas nuevas".

"Somos conscientes de que puede chocar un poco con la visión más tradicionalista de las Fallas, pero nosotros somos así. Es una falla de verdad, encargada a un estudio reconocido. Hecha a propósito para nosotros. Tiene una temática local, sobre Xàtiva. Con un compendio de cinco aspectos o temas diferentes. La plantaremos en la calle con una grúa de verdad. Irá en una urna que dejaremos sobre un pedestal", ha explicado.

"La crítica se va a poder escuchar a través de audios y también van a ver vídeos acompañando en pantalla. Por la noche, la resguardaremos, claro. No queremos que nadie se la lleve", expuso.

Consultado sobre el presupuesto del proyecto, Morata ha cifrado el coste global de toda la iniciativa en unos 8.000 euros. Concursan en la sección segunda en Xàtiva. Y destaca el trabajo realizado para intentar entrar en el Guiness: "Es una burocracia importante. Primero se hace un encuentro o briefing. Luego, hemos enviado toda la documentación. Una vez plantada, tendrán que comprobarlo y medirlo".

"Creemos que es un proyecto que tendrá su gracia, que la gente vendrá a verla", ha explicado el integrante de Passeig Cardenal-Serra.

Cabe recordar que esta comisión de Xàtiva fue una de las dos agrupaciones que en 2023 se quedaron plantadas sin monumento tras los problemas generados por el artista fallero que contrataron. En su caso, optaron por plantar una grúa con una lona reivindicativa: "Quizás fue ese año en el que vimos que la experimentación era nuestro camino", explicó Morata.