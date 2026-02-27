Una Comunidad de Usuarios de Abastecimiento de Agua Potable para once municipios de la Costera

El Ayuntamiento de Xàtiva ha aprobado en sesión plenaria, con los votos a favor del PSPV-PSOE y de Xàtiva Unida, y las abstenciones de PP y VOX, la constitución de la Comunidad de Usuarios de Abastecimiento de Agua Potable La Costera en el ámbito territorial de l'Alcúdia de Crespins, Xàtiva, la Llosa de Ranes, Llanera de Ranes, Cerdà, Rotglà i Corberà, Torrella, Vallés, Novetlè, La Granja de la Costera y Canals, con el fin de ejercer las funciones de control, distribución y administración para el abastecimiento de agua potable o para consumo humano en este territorio desde el Pou de la Plana. Estará adscrita a la Confederación Hidrográfica del Júcar.

El portavoz del PSPV-PSOE, Ignacio Reig, ha explicado: «Existe la necesidad de realizar obras de mejora debido al mal estado de las infraestructuras, que ocasionan pérdidas de agua. Se considera que con este convenio se mejorará la eficiencia en la obtención del agua gracias a las inversiones previstas desde hace mucho tiempo en nuestra comarca».

Por su parte, el concejal de Participación, Héctor Cuenca, ha defendido que «este convenio sirve para asegurar un punto de reserva de abastecimiento para Xàtiva y para abastecer a Annahuir, y que además utilizamos mayoritariamente con una cuota de consumo del 43%. Además, dado que se trata de un requisito para que la Diputación de Valencia ejecute las obras de mejora en otros municipios, cumpliremos y daremos nuestro apoyo».

En el pleno municipal también se ha aprobado, con los votos a favor del PSPV-PSOE, Xàtiva Unida y el Partido Popular, y la abstención de VOX, una moción para adherirse a la declaración institucional de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) con motivo del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo.

La concejala de Mujer e Igualdad y portavoz de Xàtiva Unida, Amor Amorós, ha destacado: «El feminismo es una manera de vivir individualmente y de luchar colectivamente. Gracias a la lucha feminista somos quienes somos hoy y disfrutamos de libertades que sin esa labor no habrían llegado». Y ha añadido que «con esta firma priorizamos el consenso absoluto, porque la igualdad entre todas las personas es un derecho universal, aunque lamentablemente haya representantes municipales que quieran el retorno de la humanidad a las cavernas y de las mujeres al ámbito doméstico». Asimismo, ha aprovechado para «dar las gracias a todas aquellas personas que hacen posible esta lucha, dentro y fuera de las instituciones».

Inma Signes, portavoz del Partido Popular, también ha defendido que «la igualdad entre hombres y mujeres está por encima de cualquier sigla política». Y ha añadido que «creemos en una igualdad que sea una realidad palpable entre todas nuestras vecinas. El 8 de marzo es una llamada para seguir avanzando».

La concejala de Bienestar Social, Lena Baraza, ha explicado que este «es un texto que busca proteger y dignificar a la mitad de la población y que debemos ser conscientes de que el machismo está presente en nuestra sociedad, y no entiende de fronteras, clases sociales o ideología. Lo que marca la diferencia es la respuesta que damos como responsables políticos. Ante ello debemos actuar con contundencia». Además, ha querido invitar a «todo el mundo a participar en la manifestación del próximo domingo, porque la igualdad no se construye solo desde las instituciones, sino también desde la calle. La lucha contra la violencia machista sigue siendo una urgencia democrática».

Noticias relacionadas

Asimismo, también se ha aprobado por unanimidad la declaración de la romería de la Bajada de San José como Bien de Relevancia Local.