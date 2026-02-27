El Festival Nómade contará con mujeres artistas en todos sus escenarios

La Diputació de València vuelve a situar a las comarcas del interior en el mapa de la vanguardia cultural con la presentación de la quinta edición del festival Nómade Ontinyent-Terres dels Alforins. Este encuentro, que se celebrará del 1 al 3 de mayo de 2026, reafirma la implicación de la institución provincial con la vertebración del territorio a través de una propuesta que este año pone un acento especial en la igualdad, garantizando la presencia de mujeres artistas en cada uno de los escenarios del evento. Al respecto, la vicepresidenta primera de la Diputació de València y diputada de Comarcalización, Natàlia Enguix, ha subrayado que para la institución “es prioritario que el dinero público se destine a proyectos que no solo generen riqueza en el territorio, sino que también rompan brechas en el sector cultural asegurando que haya mujeres liderando los conciertos en cada una de las plazas y bodegas que componen el itinerario del festival”.

Presentación de Nómade y Tierra Bobal Fest en la Diputació de València. / Raquel Abulaila

En este sentido, nombres como La Perra Blanco, con su liderazgo en el rock, o las voces emergentes de la escena valenciana como Abril y La Titana, encabezan una programación que busca ser un reflejo del talento femenino actual en todas sus vertientes. El cartel se completa con la energía de Sexy Zebras, la propuesta de Chiquita Movida —el nuevo proyecto de Rayden, Mediyama y Skiz Siete— y los ritmos de exploración folclórica de Micromambo, marcando el inicio de una cita que es referente para el turismo sostenible en municipios como Ontinyent, Moixent y Bocairent.

Esta experiencia de carácter integral, que marida la música con la gastronomía de kilómetro cero y la riqueza de las bodegas locales, abrirá su venta de entradas y desvelará su programación por días el próximo martes 3 de marzo a las 12 horas a través de la web del festival ( Nómade Festival - festivalnomade ). Ese mismo día se activará también el plan de movilidad con rutas de autobuses desde diferentes localidades para facilitar el acceso de los asistentes de forma segura y respetuosa con el entorno.

Asimismo, la vicepresidenta ha incidido en que “el impulso de la Diputació es clave para que eventos de esta magnitud lleguen a estos municipios, demostrando que la gestión provincial es el motor necesario para la activación económica y turística de la zona”. Enguix ha añadido que “la comarcalización real significa dotar de recursos y visibilidad a las Terres dels Alforins, atrayendo a un público nacional e internacional hacia una experiencia 360° que une música, patrimonio y el sector vitivinícola local. Nuestra labor es asegurar que la excelencia cultural y las oportunidades de desarrollo lleguen por igual a cada rincón de la provincia”.

El festival Nómade ha contado en sus ediciones anteriores con la participación de artistas como Santiago Auserón, Mikel Erentxun, Shinova, Nita Bonet o Guillem Gisbert. Asimismo, la trayectoria del evento ha incluido en años previos a nombres como Luis Pardo, en una oferta musical desarrollada en los entornos del interior de la provincia de València que se complementa con actividades en espacios singulares como el poblado íbero de La Bastida, el Museo Textil de la Comunitat Valenciana en Ontinyent, esmorzars tradicionales rodeados de viñedos en bodegas o el Palau de la Vila.