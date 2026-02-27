El Olímpic sigue en su montaña rusa particular, igual sube que baja la confianza en el equipo, el crédito como equipo y el crédito particular de algunos, igual somos los mejores, que hacemos un mal partido, igual sale cara que sale cruz.

Afortunadamente, está saliendo más la cara que la cruz; afortunadamente estamos de subidón tras la victoria en Novelda.

Siendo prácticos, tras siete partidos de la segunda vuelta disputados, sumamos cinco puntos más que en la primera ante los mismos rivales; o con los mismos partidos jugados estamos a seis puntos del Torrevieja, tercero, y que solo ha sumado un punto en los dos últimos partidos jugador. Y si el Madrid tiene Vinicius en racha, el Olímpic tiene a Viti. Lo dicho: estamos arriba.

Toca asegurar la situación. Tal vez no haya que repetir lo de no salir “a tope”, o caer en el error de creernos mejores de lo que somos después del partido ante el Novelda y pensar que el Rayo Ibense es rival fácil.

Toca maximizar lo bueno y minimizar lo negativo. Toca ser regulares. Estamos en ese momento en el que no podemos cometer errores y sí que podemos meter presión a los demás. Tenemos que jugar contra ellos (Torrevieja y Eldense B), casi podemos asegurar que dependemos de nosotros.

Noticias relacionadas

No podemos fallar este domingo, pues la liga es como la vida: uno puede sentirse bien, fuerte, pero la realidad es que a medida que avanza la competición, como la vida, cuesta más levantarse de las caídas. Mejor ir con cuidado y no tropezar. Sigamos de pie este domingo.