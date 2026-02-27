El Olímpic busca la tercer victoria consecutiva, ante el Rayo Ibense

El CD Olímpic afronta este domingo en La Murta (11:30 horas) un nuevo compromiso liguero frente al Rayo Ibense, tras encadenar dos victorias consecutivas que han reforzado la dinámica del grupo.

El segundo entrenador, José Moreno, ha explicado que la semana “va bien” y que el equipo está trabajando con normalidad. “Después de dos victorias seguidas, el equipo está entrenando bien y afrontamos el partido con plena garantía porque tenemos todos los jugadores disponibles”, ha señalado. Aunque ha reconocido que “hay alguno con pequeñas molestias”, ha precisado que todos podrían entrar en convocatoria y que, como en jornadas anteriores, deberán dejar a tres futbolistas fuera por decisión técnica.

Sobre el rival, Moreno ha advertido que el Rayo Ibense es “un rival muy, muy complicado, que compite muy bien”. Ha recordado que en el encuentro de la primera vuelta “nos puso las cosas muy difíciles y sacamos un punto en el último tramo de partido”. También ha apuntado que es un equipo “muy adaptado a las dimensiones de su terreno de juego”, donde se siente cómodo, y que en La Murta el escenario será diferente.

El técnico ha insistido en la necesidad de mantener la intensidad: “No quiero que la confianza se traslade a un exceso de relajación. Si no compites al 100%, no sacarás los tres puntos”. Con relación al rendimiento como local, ha reconocido que esta temporada el equipo se encuentra “más cómodo corriendo y transitando”, mientras que en casa los rivales tienden a cerrarse, lo que puede generar “nerviosismo y ansiedad” si el resultado no acompaña, pese a que, según ha indicado, “se entrena muy bien y hay muy buena intensidad en los entrenamientos”.

En el plano deportivo, el club ha confirmado esta semana que Kuoma ha dejado de formar parte de la plantilla. El entrenamiento de este jueves no pudo ser dirigido por el entrenador, José Manuel Rueda, quien se ausentó al asistir a la boda de su hermana, aunque la sesión se desarrolló con normalidad bajo la dirección del resto del cuerpo técnico.

El encuentro se disputará en horario matinal en un fin de semana con numerosos actos falleros en la ciudad, circunstancia que el cuerpo técnico espera que no afecte a la asistencia a La Murta.

Benigànim y l'Olleria

Los equipos de la Vall d'Albaida en la Lliga Comunitat afrontan esta jornada encuentros contra dos rivales complicados, situados en la parte alta de la clasificación. L'Olleria visita al líder, Benidorm, este domingo a las 12 horas en el estadio municipal Guillermo Amor de la localidad turística. El Benigànim recibe este domingo a las 11:30 horas al Torrevieja, situado en el tercer puesto de la clasificación. No lo tendrán fácil l'Olleria y el Benigànim, que necesitan con urgencia sumar victorias para salir de los puestos de descenso. L'Olleria es segundo por la cola y el Benigànim tercero.