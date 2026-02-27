El Ontinyent 1931 visita Utiel con opciones de asaltar el playoff

En la vigésima cuarta jornada de liga en Tercera Federación, los equipos de la Vall d’Albaida afrontarán sus duelos a domicilio. El Atzeneta viajará hacia el sur para medirse al Jove Español, mientras que el Ontinyent 1931 emprenderá su viaje hacia el norte para visitar al Utiel.

El sábado, a partir de las 17:00 horas, echará a rodar el balón en la Ciudad Deportiva de Sant Vicent del Raspeig en el encuentro entre el Jove Español y el Atzeneta. El partido estará dirigido por Yeray García Adsuar, asistido en las bandas por David Ángel Martí Gran y Alejandro Pomares Murphy.

El duelo enfrenta a dos equipos que, a lo largo de la temporada, prácticamente han estado luchando por el mismo objetivo: alejarse de los puestos de descenso, aunque con diferentes resultados hasta el día de hoy. Los de Luis Navarro, en las últimas semanas, han cambiado su dinámica hasta situarse en una zona bastante cómoda de la clasificación, aunque no pueden permitirse ningún tipo de relajación. El conjunto “taronja” llega a la cita con dos empates consecutivos: ante el Recambio Colón (0-0) y frente al Roda (1-1).

Los alicantinos, por su parte, están teniendo una temporada más complicada y ocupan actualmente puestos de descenso. Llegan al duelo tras ser goleados en casa por el Castellonense (0-4) y empatar la semana pasada con el Hércules “B” (0-0). Los de Jaime Pérez contarán con las bajas por sanción de David Forniés, José García y Alejandro Pérez. A pesar de estar en descenso, el equipo de Sant Vicent cuenta con uno de los pichichis de la categoría, el delantero Montejo. Será un duelo en el que los locales, con urgencias, buscarán sumar para salir del descenso, mientras que el Atzeneta intentará lograr una victoria para empezar a afianzar la permanencia en la categoría. En el partido disputado en el Regit, los valldalbaidenses salieron victoriosos por dos goles a uno.

El domingo será el turno del Ontinyent 1931, que visitará al CD Utiel a partir de las 16:30 horas. El encuentro estará dirigido por Francisco José Blasco Miquel, asistido en las bandas por Marcos Albalat Ortiz e Iván Giménez Clemente.

El Ontinyent 1931 llega en un buen momento tras un inicio de año irregular. Empató sin goles en casa del Alzira y ganó la semana pasada en el Clariano a la Vall d’Uixó en un partido que dominó durante muchos minutos (1-0). Para este fin de semana, Roberto Bas no podrá contar con Pau Sanchis, quien fue expulsado la pasada jornada con roja directa y ha sido sancionado con cuatro partidos. Según la resolución, la causa de la sanción es “por insultos, ofensas verbales y actitudes injuriosas hacia el equipo arbitral”.

Los locales han sido en las últimas temporadas un equipo muy regular e incluso llegaron a disputar promociones de ascenso. Sin embargo, esta campaña, pese a haberse reforzado con jugadores de gran bagaje en la categoría como Carlos Carrasco o Llario, no están consiguiendo la regularidad esperada. Tanto es así que llegan con tan solo dos puntos de ventaja sobre el descenso y con una dinámica muy negativa. En la última jornada cayeron ante el Villarreal “C” (2-1). En el enfrentamiento de la primera vuelta el resultado final fue de empate a cero. Los de Utiel buscarán sumar de tres para alejar cuanto antes el peligro del descenso, mientras que los “blanc-i-negres” quieren lograr una victoria que les permita asaltar los puestos de playoff.