Todo a punto para el XXII Torneig Nacional Cadet Masculí de Bàsquet del Genovés

En el Genovés está todo listo para celebrar una nueva edición del Torneig Nacional Cadet Masculí de Bàsquet, un evento deportivo que este 2026 llega a su 22ª edición reuniendo, de nuevo, el mejor baloncesto de formación del territorio nacional. Hoy viernes arranca un torneo que llevará al pabellón del Genovés a las mejores canteras de básquet españolas durante tres intensos días. La gran final cerrará el próximo domingo la cita cadete masculina de 2026.

El torneo se ha consolidado como un evento de referencia del baloncesto de formación a nivel estatal, con la participación del València Bàsquet, Joventut de Badalona, Estudiantes de Madrid y el CB Genovés Júnior. Tras el éxito de las anteriores ediciones y de la participación de los mejores equipos de la categoría, el listón se presenta muy alto y, más, si se tiene en cuenta todo lo que se ha vivido en las ediciones más recientes de este campeonato, apuntan desde el CB Genovés, organizador del torneo.

Un partido entre el Joventut y el València BC abrirá el XXII Torneig Nacional Cadet de Bàsquet. Un encuentro muy atractivo para todos los amantes del baloncesto de formación. Y más aún, después de ver los partidos entre estos dos equipos en las ediciones anteriores. Dos equipos que han levantado el trofeo de campeones en varias ocasiones. La jornada inaugural dará paso también al debut del equipo local del CB Genovés ante un Estudiantes que llega a la localidad de la Costera después de que lo hiciera el año de la pandemia, y lo hace con un equipo con claras aspiraciones, no solo para ganar este torneo, sino también para llegar muy lejos en el próximo Campeonato de España de la categoría.

La maratoniana jornada del sábado programa cuatro partidos, dos se jugarán en horario de mañana y los otros dos por la tarde. El domingo por la mañana se disputarán los partidos para decidir el tercer y cuarto puesto y la gran final, que está prevista que se juegue a las 12 del mediodía.

Un atractivo torneo del Genovés por los equipos que participan y por el formato de la competición, que plantea un calendario de todos contra todos. Veintidós ediciones de un torneo que, una vez más, pretende ofrecer el mejor baloncesto de formación a todos los aficionados a este deporte del Genovés, de la Costera, de las comarcas vecinas, y a todos aquellos venidos de cualquier lugar que quieran disfrutar de un baloncesto de gran nivel.

Estos 27 y 28 de febrero y 1 de marzo son los días marcados para ver jugar el mejor baloncesto de formación en el pabellón del Genovés.