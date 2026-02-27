Raval y República Argentina salvan del fuego a sus ninots en las Fallas de Xàtiva

Las fallas Raval y República Argentina han conquistado este viernes los dos banderines más codiciados en el concurso que estrena el palmarés de los grandes premios de la Fallas de Xàtiva de 2026.

Los ninots presentados por ambas comisiones se salvarán del fuego este año después de obtener el indulto del jurado. República se ha llevado el máximo galardón en la categoría de infantil con una escena fallera que lleva el sello de Ramón Olivares, artista que ya consiguió el 'ninot indultat' en la edición del año pasado, en aquella ocasión a las órdenes de la falla infantil de Raval, que celebraba su 50 aniversario. La creación ganadora en este 2026, bautizada con el título de "Paraules essencials", muestra a una familia en actitud amorosa y reivindica valores esenciales que no pasan por sus mejores momentos, como la "igualdad", el "amor" o la "diversidad".

En la categoría adulta, la falla Raval se ha alzado con el premio al 'ninot indultat' con una escena del artista Ferni López que muestra a dos falleras en actitud cariñosa con una manada de perros: una mayor sosteniendo unos cachorros en brazos y otra infantil a lomos de un perro adulto.

El ninot de Raval, indultado en la categoría grande. / Perales Iborra

Este año no ha habido sorpresas ni sobresaltos con el veredicto y los ninots salvados del fuego son los mismos que han obtenido los máximos galardones del jurado en la categoría de Especial. En la división grande, Raval se ha impuesto con 165 puntos a Ferroviària, segunda clasificada, y a República Argentina, tercera. En la categoría Infantil, República Argentina ha logrado 185 puntos, por encima de Abú Masaifa (segunda) y Raval (tercera). Molina Claret, que este año celebra su 50 aniversario, ha tenido que conformarse con el premio a la mejor maqueta.

El ninot indultado en Infantil, de la falla República Argentina. / Perales Iborra

En la sección Primera, Sant Feliu ha obtenido el reconocimiento al mejor ninot en la categoría principal y Sant Jordi en Infantil.

Una vez conocidos los ganadores, las Falleras Mayores de 2025, Marta Díaz y Ada Domínguez , han inaugurado la exposición del ninot en la Casa de la Cultura tras proceder al habitual corte de la cinta, acompañadas por el alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, la regidora de Fallas, Maria Beltrán, y el presidente de la Junta Local Fallera, Pepe Sisternes.

Todo a punto para la Crida

El estreno de la exposición del Ninot ha dado el pistoletazo de salida a un fin de semana cargados de actos falleros en Xàtiva, con especial protagonismo para la Crida de las falleras mayores de la ciudad, que este sábado marcará el inicio oficial de los festejos de 2025 en el antiguo hospital real.

La de mañana será una jornada intensa para el colectivo fallero que comenzará con la "macrodespertà" prevista a partir de las 8 horas en una serie de calles acotadas. A continuación se celebrará el ya tradicional acto contra la violencia género a las puertas del Ayuntamiento de Xàtiva. Ya por la tarde, una actuación musical calentará el ambiente en la plaza de la Seu antes de la Crida.