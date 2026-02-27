Transforman la sala de espera de radiología del hospital de Xàtiva con una pintura mural de gran formato

El Hospital Universitario Lluís Alcanyís de Xàtiva ha transformado la sala de espera de su área de radiodiagnóstico con una pintura mural de más de setenta metros cuadrados. "Esta iniciativa forma parte del plan de humanización de la asistencia sanitaria que contempla una atención centrada en las personas", exponen fuentes del centro hospitalario.

Las mismas fuentes apuntan que "esta obra pictórica mural ha sido creada por el pintor muralista Toni Espinar a través de una donación por responsabilidad social". Además de la sala de espera, se ha transformado también el interior de la nueva sala de mamografía digital, con pinturas murales de gran formato que envuelven la práctica totalidad del espacio. "Con ello se pretende mejorar la experiencia de la paciente durante este tipo de exploración radiológica", prosiguen desde el departamento de Salud Xàtiva-Ontinyent.

"Esta pintura incluye una narrativa en los dibujos, de forma que ofrece a pacientes y acompañantes un mensaje. El significado que esta obra ha inspirado al autor puede conocerse mientras se permanece en la sala. A través de un código QR el paciente o acompañante puede trasladarse a un enlace con la explicación de estos dibujos, así como a material audiovisual de su proceso creativo y la narrativa artística", apuntan.

Así, "el artista refleja una gran imagen de Marie Curie como descubridora del radio y su posterior aplicación al diagnóstico por la imagen o el mito griego de Prometeo como máximo defensor de la humanidad ante los dioses. Hasta incluso pequeños tatuajes de los personajes que hacen un guiño al personal sanitario, médicos y de enfermería", exponen.

"En otro lado del mural unos caballos en movimiento generan la sensación de fuerza, tenacidad y carácter bajo la frase de “el tiempo no existe” justo delante del acceso a las ecografías por intervencionismo y junto al TAC", argumentan desde la conselleria de Sanidad.

"Frente a las puertas de la nueva área de mamografías varios rostros de mujer recuerdan una especial sensibilidad a la patología de mama y a los efectos que estas enfermedades causan sobre las mujeres y les recuerda el autor que 'esperanza es terapia' o 'Amor medicina'....", apuntan.

"Para la creación de este gran mural, el autor utiliza tonos cálidos y amables como el azul y el morado junto con tenues rosados con la intención de favorecer la relajación. También se ha dotado esta obra de una iluminación led directa que le da protagonismo artístico al espacio en las horas de menos trasiego asistencial", comentan.

Desde la dirección del Hospital Lluís Alcanyís se ha destacado "la importancia de generar espacios amables y de mayor confortabilidad para la asistencia sanitaria y se ha informado de la constitución de la Comisión de Humanización del Departamento de Salud Xàtiva-Ontinyent como parte del compromiso del Plan de Humanización de la asistencia sanitaria del sistema sanitario valenciano de salud 2025-2028 que lleva a cabo la Conselleria de Sanidad".