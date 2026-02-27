El TSJ condena al Consell por el retraso en pagar las obras de la vía verde de Xàtiva a Carxaixent

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha condenado a la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio a abonar la cantidad de 20.232 a la mercantil CHM Obras e Infraestructuras, SAL por el retraso en el pago de siete certificaciones correspondientes a las obras de construcción de la vía verde La Ribera-La Costera, en el tramo que va desde Xàtiva hasta Carcaixent.

La empresa adjudicataria del proyecto presentó la reclamación en concepto de intereses de demora el 22 de agosto de 2024. En la demanda se invocó el pliego de condiciones administrativas del contrato suscrito para ejecutar los trabajos, en virtud del cual la administración autonómica se comprometía a tramitar en los primeros diez días del siguiente mes las certificaciones de obra expedidas por el facultativo director de las obras y redactadas mensualmente.

La conselleria se opuso a la petición de la mercantil, rechazó la cuantía reclamada y se remitió al informe del Jefe del Servicio de Gestión Económica y Presupuestaria, conforme al cual la liquidación de las obras ascendía a 8.513 euros.

La sección quinta de la sala de lo contencioso del TSJCV, sin embargo, asume el criterio establecido por la demandante respecto al cómputo de los intereses de demora, al precisar que el devengo de intereses se produce a los 30 días del registro de la factura electrónica sin que la Administración haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono. Por su parte, la Generalitat mantuvo como criterio que el inicio del cómputo de pago se producía a los 30 días desde la comprobación y aprobación de las facturas pertinentes.

La sentencia también obliga a la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio a pagar las costas judiciales del proceso, fijando su límite en 1.500 euros.

Retraso en ser recepcionada

Aunque los trabajos de la vía verde en el tramo entre Xàtiva y Manuel finalizaron el pasado verano y el trazado lleva varios meses siendo disfrutado por un gran número de ciclistas y senderistas, la actuación se ha enfrentado a diferentes traspiés. En junio, el ayuntamiento anunció la instalación de cámaras al registrarse algunos actos de vandalismo relacionados con la sustracción de bancos o mesas de picnic. En noviembre, La Ribera en Bici alertó de una "masacre vegetal" en la vía verde que une Xàtiva y Manuel tras la aparición de decenas árboles jóvenes plantados en el trazado tumbados e incluso rotos por el tronco. Desde la asociación atribuyeron este fenómeno a un "error de plantación" por el hecho de que los ejemplares (al parecer robles australianos) no tenían "tutores suficientemente fuertes", con lo que el viento hace especial mella en su estructura.

Además, como publicó Levante-EMV hace un mes, la entrega de las obras por parte de la Generalitat al Ayuntamiento de Xàtiva ha acumulado un retraso importante por cuestiones técnicas. Desde el consistorio de Xàtiva trasladaron recientemente a la administración autonómica que la incertidumbre sobre la fecha para la recepción de los trabajos genera "una disfunción a la hora de abordar cuestiones como el mantenimiento de la instalación o la responsabilidad frente a posibles accidentes"

Por su parte, la Conselleria de Medio Ambiente indicaron a este diario a finales de enero que el procedimiento había sufrido "un retraso de tipo de administrativo" a raíz de un modificado que se llevó a cabo para mejorar la actuación. Desde la Dirección General de Infraestructuras Viarias precisaron que se estaban realizando los trámites administrativos para que el Ayuntamiento de Xàtiva pueda recepcionar la obra y recalcaron que se avanzaba en los plazos para materializar ese objetivo.

Las mismas fuentes hicieron hincapié en que, antes de entregarse definitivamente la obra, la encargada de la zona sigue siendo la Generalitat. En cualquier caso, desde la conselleria resaltaron que "lo esencial es que esta obra se ha podido ejecutar y que se han añadido mejoras".

Las obras de la vía verde ciclopeatonal entre Xàtiva y Manuel sea adjudicaron en 2022 y comenzaron a hacerse visibles en noviembre de 2023, después de una década de anuncios y pasados casi cuatro años desde que comenzó a diseñarse el proyecto

La actuación vinculada a la movilidad sostenible tiene como objetivo interconectar los núcleos poblacionales de Carcaixent, la Pobla Llarga, Manuel-l'Énova y Xàtiva intermediando un corredor de aproximadamente 16 kilómetros de longitud, con una inversión de unos 4 millones de euros, que aprovecha 9,5 km de la antigua línea ferroviaria convencional La Encina-València, desmantelada en 2009 y cedida por Adif para la vía verde, la cual finaliza junto al aparcamiento del Camp de Fútbol Paquito Coloma, atravesando parajes de gran valor paisajístico.