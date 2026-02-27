Vox cuela el debate del burka en el pleno de Ontinyent... sin mencionar el burka

Después de ver frustrada su iniciativa parlamentaria en el Congreso para prohibir por ley el burka en espacios públicos, Vox está llevando mociones a los ayuntamientos valencianos para trasladar el veto a las dependencias municipales.

En Ontinyent, la formación de ultraderecha tiró por el camino de la innovación y defendió una propuesta en el pleno municipal de este jueves que, sin mencionar expresamente la polémica prenda de ropa, pedía -en un encabezamiento un tanto genérico- "el establecimiento de criterios de identificación personal en el acceso y uso de dependencias municipales cuando se produzca ocultación integral del rostro".

Durante su intervención para desarrollar la iniciativa, el portavoz de Vox, Andrés Navalón, tampoco citó el burka. Se limitó a indicar que la medida planteada era necesaria para "asegurar el funcionamiento eficaz de los servicios públicos", así como para "garantizar el normal funcionamiento" de las dependencias municipales y "prevenir suplantaciones" ante posibles "personas que no se identifican ante la administración". "No estoy hablando de religiones ni de ninguna persona en concreto, sino de algo administrativo. Si alguien está ocultando sus rostros se le dice que tiene que dar la cara", apostilló.

La moción de Vox fue rechazada en el pleno, con los votos en contra de la mayoría absoluta del gobierno municipal de Ens Uneix. También se opusieron el PSPV y Compromís. El PP apoyó la propuesta, invocando la necesidad de "garantizar la igualdad real de las mujeres", señalando que "impedir que se oculte el rostro de una mujer es una coacción a la libertad" y calificando el burka como "un símbolo de sometimiento".

Por su parte, desde Compromís aseguraron que la medida planteada "puede acabar estigmatizando más o expulsando a las mujeres de la sociedad". "Las instituciones públicas son espacios de acogida", señalaron.

"Ontinyent cumple la legislación"

La portavoz de Ens Uneix y vicepresidenta de la Diputación de Valencia, Natàlia Enguix, aseguró que "Ontinyent cumple la legislación y no hay ningún problema. No sé a qué viene esta moción". Enguix acusó al portavoz de Vox de "ocultar su racismo al que estamos acostumbrados, inventando situaciones para decir que el diferente es el que da miedo". La regidora inscribió la propuesta dentro de la "estrategia de la extrema derecha de difundir miedo mediante debates falsos que dividen a la sociedad". Enguix defendió que en Ontinyent "se respetan los criterios de indentificación". También manifestó que el "burka es una forma de violencia y control" impuesta por "presiones religiosas o familiares". Pero afeó a Vox que "quieren centrarlo como un problema de seguridad pública inexistente cuando deberíamos estar hablando de las mujeres".