Xàtiva reubicará la isla de contenedores de la principal entrada a la ciudad

La regidora del área de Gestión de Residuos y Limpieza Viaria de Xàtiva, Maria Beltrán, anunció este jueves que ha dado la orden para trasladar de ubicación la isla de contenedores instalada en la Plaça País Valencià, en la principal entrada a la ciudad. Los depósitos de basura regresarán a su anterior lugar, en la cercana plaza Pintor Guiteras.

La edil se pronunció así en respuesta a una pregunta planteada en el pleno municipal por el concejal del PP David Oltra, que manifestó las quejas transmitidas por "comercios molestos por la ubicación y aseguró que la isla de contenedores no daba "una buena imagen para el turista" en la rotonda de acceso al núcleo urbano de Xàtiva. "¿Tiene previsto ubicarla en un lugar menos visible y molesto?", inquirió el regidor.

María Beltran contestó afirmativamente a la cuestión. La concejala responsable del área de residuos recalcó que el ayuntamiento ha estado "intentando buscar la mejor solución, pero no podemos poner la isla de contenedores en las calles de alrededor, por lo que se reubicará donde estaba anteriormente, en la plaza Pintor Guiteras", apuntó a continuación.

Las señales ancladas a Santa Clara

Durante el turno de ruegos y preguntas del pleno también se abordó la retirada de las dos señales de tráfico de la campaña de peatonalización "Xàtiva a un pas" que el consistorio ancló a la fachada del antiguo convento de Santa Clara, catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC). El concejal del PP Eduardo Llopis reveló que en la última comisión de Patrimonio, celebrada el 12 de febrero, "los técnicos de la Conselleria resolvieron que las dos señales se tienen que retirar". El edil considera que estos elementos "suponen un atentado contra el patrimonio" y preguntó cuándo estaba prevista su supresión.

"Actuaremos en consecuencia en cuanto tengamos el informe de Patrimonio", respondió la concejala de Movilidad, Susanna Gomar. En mayo de 2025, la Dirección General de Patrimonio ya pidió la retirada de las señales.