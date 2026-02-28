La antigua cooperativa de Benicolet se transformará en auditorio con 1,1 millones de la diputación

Una demanda histórica. Así describe el presidente de la Societat Musical de Benicolet, Llorenç Gregori, el proyecto que va a cristalizar en breve en esta pequeña población de 600 habitantes de la Vall d'Albaida para transformar el edificio de la antigua Cooperativa San Juan Bautista en un auditorio. Para la banda del municipio, que hasta ahora se veía obligada a realizar sus conciertos en el exterior o en unas condiciones que no son las adecuadas en la Casa de la Cultura, la noticia es un sueño cumplido.

La actuación va a ser posible gracias a una ayuda nominativa de 1,1 millones de euros de la Diputación de Valencia al Ayuntamiento de Benicolet, que esta semana desveló ante los vecinos los detalles del proyecto con la participación del equipo de arquitectos redactores, como antesala de la posterior visita técnica que protagonizó la vicepresidenta de la Diputación, Natalia Enguix, y el alcalde de la localidad, Iván Martínez, a las instalaciones de la antigua cooperativa.

Durante el encuentro, Enguix puso el foco en el "valor simbólico" de una intervención que reconvierte una antigua y emblemática nave "en la que la gente aún recuerda cómo trabajaba y hacía su vida" en un espacio social que "mantiene la memoria viva del pueblo". La vicepresidenta encuadró la inversión dentro del acuerdo de gobierno fraguado por Ens Uneix en la institución provincial. “Nuestro objetivo es que la gente quiera quedarse a vivir en sus pueblos y pueda disfrutar de una vida comunitaria plena; esta inversión de 1,1 millones de euros es una realidad porque creemos en un municipalismo serio que responde a las necesidades reales de los vecinos y vecinas”, asegura Enguix.

El alcalde, Iván Martínez (Ens Uneix), remarca el "carácter histórico" de la actuación para Benicolet y reconoce que “si no hubiera sido gracias a la Diputación y al impulso de nuestra vicepresidenta Natalia Enguix, el ayuntamiento no tendría la capacidad económica para afrontar una obra de esta envergadura”. A juicio de Martínez, el nuevo espacio es "vital" porque “la actual Casa de Cultura es utilizada por todas las entidades culturales y sociales, y dado el elevado nivel de actividad con este nuevo auditorio, que también incluirá una sala multiusos, podremos atender todas las necesidades que tiene la banda de música, las comisiones festeras, del grupo de teatro y también de programación cultural y deportiva; ahora por fin tendremos un lugar a la altura de lo que nuestro pueblo merece”.

El primer edil también hace hincapié en la defensa de la identidad local: “Somos un pueblo agricultor y nuestras raíces son fundamentales. Vamos a restaurar elementos como la almazara y los 'infins' donde antiguamente se vertía la uva para hacer vino, además de dedicar una sala a la exposición de vasijas antiguas, permitiendo que la gente pueda conocer nuestra historia mientras disfrutamos de unas instalaciones modernas”.

El presidente de la Societat Musical de Benicolet valora el impulso a la promoción cultural que supondrá el nuevo auditorio, con el que la banda aspira a conseguir "una sonoridad que no existe en ningún otro espacio actual”. Tras conocer los detalles del diseño, Gregori destaca el "valor añadido" que tendrá el complejo al mantener varias partes de la estructura original. "Quiero agradecer al ayuntamiento que siempre haya apostado y apoyado a la Societat Musical de Benicolet”, ha recalcado Gregori.

Actuación respetuosa con el edificio original

El proyecto, diseñado por el arquitecto Marcos Pascual Villagrasa, se basa en la recuperación de la antigua Cooperativa San Juan Bautista. El aspecto más importante es el respeto por el edificio original: se restaurará la fachada protegida y se volverá a colocar el 40% de la teja árabe original en el tejado, combinándola con teja nueva que imita a la antigua para que el edificio mantenga su imagen histórica. En su interior, los vecinos podrán disfrutar de un auditorio principal con un escenario de madera de roble diseñado para que la música se escuche con la máxima calidad, además de una gran sala multiusos para todo tipo de actividades y una zona dedicada a exponer vasijas antiguas encontradas en el municipio.

El nuevo complejo cultural ganará espacio en altura gracias a la creación de dos nuevos altillos metálicos y se abrirá al pueblo con una gran plaza pública de más de 600 metros cuadrados situada justo frente al colegio. El edificio será totalmente accesible, con rampas suaves, pasamanos a doble altura y baños adaptados. Además, será un edificio sostenible que generará su propia energía gracias a la instalación de 30 paneles solares en la cubierta y contará con sistemas modernos de calefacción y aire acondicionado de bajo consumo. La vicepresidenta Natalia Enguix ha concluido la visita señalando que “transformar una antigua cooperativa en un espacio cultural que mantiene viva la memoria del pueblo es de las mejores cosas que podemos hacer desde la Diputación para que los vecinos y vecinas tengan servicios de calidad”.