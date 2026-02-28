Casas en venta en Xàtiva

Se han publicado estos días distintas noticias sobre precio y venta de casas en el centro histórico de Xàtiva. Desde hace tiempo, sorprende al visitante que pasea por el conjunto histórico-artístico la cantidad de carteles de venta en casas y antiguos palacios, y su estado de degradación, con evidentes signos de abandono. En muchos casos, no entiende como están así porque, procediendo de grandes y grises ciudades con “colmenas” de minúsculos pisos y poca calidad de vida, piensa que, convenientemente restauradas, en algunos casos sin que fuera necesaria una gran inversión, ello supondría una interesante oferta y una posibilidad de mejora sustancial de la constreñida vida actual.

Pero en Xàtiva el modo de pensar es otro. Desde el último tercio del siglo XX se han abandonado como viviendas estas casas, destruyendo bastantes, además, en aras de un ignorantemente entendido y falso progreso. Hoy quedan en la memoria, y en algunas fotografías magníficas, históricas casas palacio que, de haberse mantenido, en un casco antiguo homogéneo, sin duda hubiera sido candidato con garantías a Patrimonio de la Humanidad. Hoy, horrendas y vulgares cicatrices constructivas salpican el entramado urbano de la Xàtiva antigua y tan sólo algunas iniciativas, en este espacio, perdida su vitalidad y olvidado por las administraciones y en parte por la sociedad setabense, permiten albergar un hilo de esperanza. La protección de la legislación de patrimonio cultural, denostada todavía por algunos en la esfera privada y, a veces, en la pública, ha paliado las groseras prácticas y la mala fe de abrir ventanas y balcones para que entrara el agua y destruyera forjados hasta obtener la tan ansiada declaración de ruina que abriera las puertas a una especulación promotora inmobiliaria.

Sin embargo, los fantasiosos precios que hoy se anuncian para la venta de solariegas casas, aprovechándose gratuitamente -triste paradoja- del estudio científico de historiadores locales para “apuntalar” esas exigencias económicas, no invitan al optimismo. Como tampoco el vaciado de esos palacios, de más de 1.000 m2 de superficie, vendiendo, de cualquier manera, en anticuarios, muebles, recuerdos y fotografías familiares centenarias, que se ven por el suelo en rastros a más de trescientos kilómetros de Xàtiva. Y no se puede esperar mucho de una administración municipal corta de miras, en la que sus responsables siguen pensando que el que tiene en propiedad una casa antigua es millonario, obviando herencias familiares, asumidas por sentimiento, con la imposibilidad de destinar recursos extraordinarios y sin ningún tipo de ayuda para el que da un paso al frente conservando, a duras penas, el extenso y valioso patrimonio histórico setabense. Recaudación y multa como único criterio prioritario, que queda vergonzosamente en evidencia cuando el ayuntamiento adquiere una propiedad histórica, en pago de deuda requerida, y entonces se desentiende de la hasta entonces necesaria y urgente restauración, y no se requiere, por supuesto, a sí mismo con carácter ejecutivo -privilegios decimonónicos de la Administración que siguen imperando dos siglos, y medios electrónicos, después-.

En Toledo, el consorcio público-privado para la rehabilitación y revitalización del casco antiguo ha lanzado una convocatoria de ayudas para viviendas y edificios por valor de más de un millón y medio de euros. Y en Bocairent (4.130 h.), desde el año 2017, hay convocatorias municipales de ayudas a la rehabilitación de inmuebles en el barrio medieval, con un presupuesto de 50.000 euros y hasta 8.000 euros a título individual. En Xàtiva, con el segundo casco antiguo más extenso y valioso de la Comunitat Valenciana, no se quiere. Qué más les da si casas y palacios históricos se ponen a la venta por cientos de miles de euros.