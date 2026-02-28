La empresa familiar de la Llosa con medio siglo de historia que ha conquistado el mundo de los quesos

La empresa Jamesa S.L. de la Llosa de Ranes fue noticia premium de este diario la pasada semana. La razón fue la de sus triunfos conseguidos en la Feria Internacional Agroalimentaria de Lyon, donde dos de sus quesos obtuvieron medallas. Oro para el queso de pasta blanda Caprimed y condecoración de plata para el de queso de cabra ahumado. Sólo unas semanas antes, el grupo de economía del IES La Llosa de Ranes, había visitado la fábrica situada en el polígono industrial de la localidad, para conocer de la forma más didáctica posible, uno de los temas del currículo de la asignatura que estábamos estudiando, y donde se tenía que contestar a la pregunta sobre cuáles son las funciones de las empresas, y qué mejor forma de encontrar respuesta analizando la realidad más inmediata.

Amparo Gozálbez, fundadora de Jamesa, en un documento de la empresa de la Llosa de Ranes. / Jamesa

Aprovechamos también para hacer un ejercicio de memoria histórica y recordar a emprendedores, con relevo generacional, que han sabido perpetuar negocios de familia en el sector secundario que sirvan de referente para la juventud de hoy, donde es posible, a pesar de las grandes dificultades para sobrevivir en un mundo globalizado, dominado por el gran capital, y en la que sí existen anónimos ejemplos de pymes valencianas, como Jamesa, que han sabido competir en contexto tan complicado, gracias a saber combinar tradición con modernidad.

Recibidos amablemente por los gerentes de la empresa, José Romero y Gema Pavia, nos explicaron la historia de la empresa, desde el salón-museo donde conservan la memoria de una empresa fundada en 1973, y que ya supera el medio siglo de existencia. Todo un logro en los tiempos que corren. Jamesa es un acrónimo creado por su fundador: Alejandro Romero Camarasa, en base a la combinación de sílabas de su nombre, primer, y segundo apellido. Hoy se la conoce también como Quesería Romero Gozálbez, ya que la labor de la familia fue fundamental en el desarrollo de la empresa, y junto a Alejandro y sus futuros hijos, fue también pieza fundamental su esposa, Amparo Gozálbez. Empezaron como cabreros, realizando los primeros quesos a partir de la leche de cabra, procedentes de sus rebaños, que comercializaban por las casas de los pueblos de la Costera.

La elaboración de quesos de cabra y oveja tiene un gran arraigo histórico en tierras valencianas. Desde tiempo inmemorial los quesos se cocían, cuajaban y drenaban de forma sencilla, buscando preservar la leche de cabra en climas cálidos. Cabe decir que la ganadería caprina y ovina siempre fue muy rica en las zonas rurales y montañosas, como las de Alicante, Castellón y la comarca de la Costera. Ello hizo que prosperasen variedades tan conocidas y suculentas como el formatge de tovalló, el blanquet o cassoleta, elaborados a partir de leche de cabra, oveja o mezcla de ambas.

Jamesa ha conseguido combinar tradición y modernidad, como nos contaban José y Gema. Producción industrial pero con trabajo artesanal intensivo en mano de obra, que utiliza técnicas tradicionales manuales con el cuajo natural, el estricto control de la temperatura y abastecimiento de leches de rebaños del entorno más cercano, pero ante la falta de ganaderos valencianos tiene que buscarlos en Murcia y Andalucía. Con ello se daba respuesta a la pregunta de Carla, sobre si la empresa seguía criando sus propios animales como antaño. Con leche de primera calidad, recién extraída y transportada rápidamente a los depósitos de Jamesa, apuestan por la calidad, y ante la pregunta de Daniela, sobre si su mercado era local, José Romero responde que sirven tanto al comercio de proximidad, como a grandes superficies, sin descartar el mercado internacional, como mejor forma de diversificar clientes y no depender de un sólo mercado.

Rocío y Eva preguntaron sobre los trabajadores de la empresa, a lo que Gema respondió que es intensiva en mano de obra porque el proceso en la elaboración, por ejemplo, del llamado queso de servilleta, es todavía muy manual, y cuya mecanización le restaría calidad al producto final. Además, la formación del trabajador para integrarlo en la cadena de producción corre a cargo de la empresa, siendo un trabajo accesible para diferentes perfiles profesionales. Gisela no dudó en aludir al papel de la mujer trabajadora en Jamesa, a lo que Gema contestó de forma gráfica, mostrando las fotografías del naciente museo de la empresa, con Rosa y Amparo Romero o Pepi Cháfer amasando quesos, o la abuela Amparo en labores de distribución. O en la propia empresa, donde los primos José Romero y Gema Pavia trabajan codo con codo en las labores de organización y comercialización de la producción.

Héctor preguntó si tienen registradas patentes o marcas, a lo que José contestó que no les hacía falta, porque el nombre de Jamesa era de por sí garantía de calidad. Como lo acreditaban los numerosos premios nacionales e internacionales cosechados en ferias agroalimentarias. Jordi cerró finalmente el turno de preguntas aludiendo a si sufrían mucha competencia en su sector. José apuntó que muy poca en territorio valenciano, ya que desgraciadamente, buena parte de las queserías tradicionales estaban cerrando sus puertas, lo que obligaba a Jamesa a ser referente del sector y a seguir innovando en la tradición, para seguir conquistando los paladares de sus clientes.

Con todos los datos recopilados, nuestros alumnos podrían ahora entender la pregunta de cuál es la función de una empresa en la sociedad, siguiendo el tema 4 del currículo. De cómo nace y crece, y del bienestar social que genera cuando crea empleo y riqueza en su área de influencia. Tras la excursión didáctica, no pudimos irnos sin que antes la gerencia de Jamesa nos ofreciese una degustación de sus quesos, lo que hizo por un día que las clases de historia o economía dejasen de ser insípidas y aburridas. Y, tal vez, entre el alumnado hayamos despertado el instinto de algún futuro emprendedor con ganas de crear riqueza en tierras valencianas.